Лукашенко заявил, что в переговорах по Украине должен участвовать Минск

Минск. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса обязательно должна быть представлена белорусская сторона.

"Впервые хочу обозначить нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел, и поручено МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - сказал Лукашенко на расширенном совещании Совбеза в четверг в Минске.

"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией, нет. Мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом нет ничего плохого, но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - сказал Лукашенко.