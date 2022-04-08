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ЦАМТО

США ведут переговоры с Кипром о передаче ВиВТ российского производства Украине

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Четыре боевых вертолета Ми-35П
Четыре боевых вертолета Ми-35П Национальной гвардии Кипра, ожидающих отправки на Кипр после проведения в России второго капитального ремонта. Санкт-Петербург (Пулково), 25.04.2014.
Источник изображения: Антон Горбунов / russianplanes.net

ЦАМТО, 7 апреля. Согласно информации греческого ресурса Ekathimerini, администрация США обратилась к правительству Кипра с запросом о возможности передачи Украине имеющихся в составе ВС страны ВиВТ российского производства, включая ЗРК "Тор-М1", ЗРС С-300, ОБТ Т-80У, БМП-3 и ударные вертолеты Ми-35.

В начале апреля администрация США заявила, что будет работать со странами-союзницами по вопросу передачи танков советского/российского производства для оснащения ВС Украины.

В частности, Германия уже одобрила передачу Украине 58 гусеничных БМП Pbv 501, которые состояли на вооружении ВС Швеции с 1998 по 2001 гг., а затем были приобретены Чехией. Находившиеся на хранении танки и БМП Чехия уже отправила ВСУ.

Источники Ekathimerini заявили, что США обратились к правительству Кипра с предложением передать имеющиеся "Тот-М1", С-300, Т-80У, БМП-3 и Ми-35. По информации издания, запрос из США был положительно воспринят президентом Никосом Анастасиадисом, который одобрил проведение соответствующих переговоров.

Со своей стороны, министр обороны Кипра Хараламбос Петридис, выступая 5 апреля на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что Кипр не будет поставлять оружие Украине, поскольку это создаст пробелы в возможностях обороны страны.

Х.Петридес при этом признал, что Национальная гвардия сталкивается с проблемами, связанными с обслуживанием вооружений российского производства в свете санкций против Москвы. Предпринимаются усилия по закупке запасных частей в других странах.

Основная оппозиционная "Прогрессивная партия трудового народа Кипра" (АКЭЛ) выступила резко против запроса США, а правящая "Демократический сбор" (ДИСИ) заявила, что "изучит осуществимость предложения". В ответ депутат АКЭЛ Гиоргос Кукумас обвинил ДИСИ в том, что она "является сторонником НАТО, в то время, как любой, кто действительно заботится о народе Украины, не будет подливать масла в огонь". Он также обвинил ДИСИ в том, что она поспешно стремится удовлетворить требования США, которые повысили роль в регионе Турции, оккупировавшей половину Кипра. В то же время, Анкара не ввела санкции в отношении России.

По данным Military Balance 2022, на вооружении ВС Кипра имеется в общей сложности 82 ОБТ Т-80У, 43 гусеничные БМП-3, 4 РСЗО БМ-21, шесть ЗРК 9К331 "Тор-М1", 4 ЗРК "Бук-М1-2", 11 вертолетов Ми-35П. Кипр также закупил два дивизиона ЗРС С-300ПМУ-1, которые были переданы Греции из-за обострения отношений с Турцией в 1997-1998 гг.

Как предполагается, администрация США предложила Кипру взамен поставку вооружений американского и западноевропейского производства. Однако, согласно международным правилам торговли ВиВТ, Кипр не может передавать российское вооружение третьим сторонам без согласия страны, где оно было произведено, то есть России.

Как отмечается, власти Кипра изначально положительно отнеслись к предложению США, поскольку добиваются полной отмены американского эмбарго на поставки оружия, введенного в 1987 году.

Комментарий ЦАМТО

ЦАМТО уже высказывал свое мнение о том, насколько цинично и беспардонно коллективный Запад трактует фундаментальные принципы мировой торговли оружием, "походя" предлагая ряду стран, в данном случае Кипру, нарушить сертификат конечного пользователя, являющийся основным базовым обязательством, которое берет на себя каждый импортер вооружений. Этот принцип универсален и упорядочивает всю систему мирового экспорта/импорта вооружений, устраняя "анархию" в сфере военно-технического сотрудничества и препятствует бесконтрольному расползанию оружия по всему миру.

Сертификат конечного пользователя (EUC) это документ, используемый при международных поставках оружия и боеприпасов для подтверждения того, что покупатель является конечным получателем ВиВТ и боеприпасов и не может передавать их третьей стороне. Подписание этого документа является обязательным для импортера при заключении любого контракта на закупку вооружений. Причем данный порядок в сфере торговли оружием признан всем мировым сообществом.

Теперь коллективный Запад во главе с США в бешеной истерии дошел до того, что предлагает не придерживаться этих фундаментальных принципов в торговле оружием, что может в итоге разрушить всю систему мировой безопасности.

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