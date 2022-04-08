Запад бросил все силы на отслеживание российского ядерного оружия

The New York Times (США): как Америка отслеживает ядерный удар

Стратегические силы сдерживания России перешли в особый режим боевого дежурства, пишет NYT. Запад бросил все доступные ему спутники на отслеживание передвижения российского ядерного оружия, чтобы оценить уровень возможной опасности.

Уильям Броуд (William J. Broad)

Сотни спутников свысока следят за силами ядерного сдерживания России. И на данный момент они не видят никаких поводов для беспокойства.

В конце февраля Президент Владимир Путин отдал приказ о переводе российских сил стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства. Американские средства наблюдения также перешли в режим повышенной готовности. В поисках следов активности российских ракет, подлодок, бомбардировщиков и ядерных шахт были сделаны тысячи спутниковых снимков.

Однако, по словам аналитиков, никаких поводов для беспокойства обнаружено не было. Им вторят представители США и НАТО, которые также подтверждают отсутствие какой-либо "ядерной" активности России. "Мы не видим поводов для изменения нашего подхода к ядерному оружию", – заявил 23 марта Джейк Салливан (Jake Sullivan), Советник президента США по национальной безопасности.

Но ядерные сторожевые псы Америки не должны успокаиваться, заявили эксперты. Москва обладает тактическим ядерным оружием, вызывающим относительно небольшие ядерные взрывы, и может использовать его для сокрытия потерь на поле боя. Некоторые военные эксперты утверждают, что такое оружие может быть использовано на Украине в случае неудачного для Путина развития событий.

"Если бы Россия действительно готовилась к ядерной войне, то все её стратегические бомбардировщики были бы рассредоточены на случай вражеской атаки, – заявил Ханс Кристенсен (Hans M. Kristensen), директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых. – На данный момент никаких признаков этого нет".

Система наблюдения США проделала огромный путь с того момента, как в 1962 году один из первых американских спутников-шпионов не сумел обнаружить переброску ракет и 158 советских ядерных боеголовок на Кубу. На сегодняшний день сотни государственных и частных разведывательных спутников ежедневно сканируют планету. С их помощью оцениваются урожаи, картографируются города, контролируются леса и даже раскрываются секреты ядерных держав. Одна только компания Planet Labs обладает группировкой в более чем 200 спутников, специализирующихся на слежке за военными объектами.

Ядерный арсенал России является крупнейшим в мире, что создает значительные сложности для тщательной оценки его состояния. Частные американские компании, такие как Maxar, Capella Space и Planet Labs, предоставляют аналитикам сотни спутниковых изображений российских сил ядерного сдерживания. Только Planet Labs располагает группировкой из более чем 200 спутников и специализируется на слежке за военными объектами.

Частные фирмы отслеживали действия стратегических ядерных сил России задолго до начала украинского кризиса, наблюдая за тем, как проходят технические работы, ежедневные тренировки и учения. По словам экспертов, наблюдение за ходом стандартного распорядка дня российских вооруженных сил помогает определить, когда именно начинается подготовка к боевым действиям. "Отслеживая такие вещи, можно легко определить, что является нормой, – поделился Марк Ловенталь (Mark M. Lowenthal), экс-помощник Директора ЦРУ по анализу. – А когда происходят какие-либо отклонения, то это становится поводом для беспокойства".

Ложная тревога прозвучала и вскоре после объявления президента Путина. Твиттер-аккаунт The Lookoutсообщил, что две российские ядерные подводные лодки покинули пункт базирования, а лондонский таблоид Daily Express подхватил это сообщение. Однако новость получила лишь незначительное внимание, так как опытные эксперты сразу заявили, что отплытие подлодок связано с плановыми учениями.

Но Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis) и Майкл Дуитсман (Michael Duitsman), эксперты из Мидлберийского института международных исследований, продолжают следить за российским подводным флотом, так как его передвижение может стать надежным признаком роста ядерной готовности.

Обычно в патруль выходит примерно половина российского подводного флота, вооруженная межконтинентальными баллистическими ракетами, в то время как вторая остается на обслуживании. Если же причалы полностью пустеют, то это можно рассматривать как повод для беспокойства.

Чтобы оценить текущую ситуацию, доктор Льюис увеличил изображение пункта базирования российского северного флота Гаджиево, находящегося на севере России. На снимках Google Earth можно увидеть дюжину массивных пирсов, выступающих из скалистых фьордов.

Команда экспертов из Мидлберийского института изучила увеличенные снимки, сделанные седьмого марта спутником Planet Labs. На них отчетливо видны четыре российские подлодки, причалившие к двум пирсам базы Гаджиево. Дуитсман заявил, что на различных снимках базы видно, что все подлодки находятся в порту, что позволяет сделать вывод, что они не готовятся к ядерной атаке. "Учитывая особый режим боевого дежурства, я бы предположил, что несколько подводных лодок сейчас находятся в море", — добавил он.

Эксперты также изучили спутниковые изображения сибирской военной базы, на которых видно, что подвижные мобильные комплексы базирования межконтинентальных баллистических ракет перемещаются по проселочным дорогам, реализуя оборонительную тактику. Дуитсман сообщил, что снимки, сделанные одним из спутников Capella Space 30 марта, не демонстрируют признаков какой-либо необычной активности вооруженных сил России.

Наконец, у южных берегов Волги команда экспертов из Мидлберийского института осмотрела военный городок Саратов-63, который является местом хранения ядерного оружия для межконтинентальных баллистических ракет и базой российских ВКС. Неподалеку от него находится и база стратегических бомбардировщиков. На снимках, сделанных Planet Labs 6 марта, виден заснеженный ландшафт и, по словам Дуитсмана, нет признаков повышенной боевой готовности.

В 1998 году высокопоставленный американский военный офицер посетил подземный бункер в Саратове-63 и сообщил, что в нем находится не только чрезвычайно мощное ядерное оружие, но также и тактическое ядерное оружие. Именно его использование, по всей видимости, является основной российской доктрины ядерной войны, так как его разрушительная сила даже меньше, чем у бомбы, сброшенный на Хиросиму, что размывает грань между использованием ядерного оружия и обычных видов вооружений.

Аналитики и эксперты заявляют, что перевод сил ядерного сдерживание в боевую готовность был скорее не приказом готовить оружие, а сигналом о том, что боевые действия возможны.

Павел Подвиг, давний исследователь вооруженных сил из России, заявил, что повышение боевой готовности, вероятно, готовит российскую армию к возможному применению ядерного оружия. Николай Соков, бывший советский дипломат, который вел переговоры по договорам о контроле над вооружениями, с ним согласен. "Это сигнал для военных, – сказал он. – Он означает: "Внимание. Возможно, поступит приказ"".

Но доктор Льюис заявил, что суть распоряжения Путина заключается в отправке дополнительного военного персонала на боевые посты, ответственные за передачу дальнейших приказов и сообщений войскам. "Поэтому мы ничего и не видим, – сказал он. – Просто в бункерах стало больше людей". Это является частью обычного плана повышения боевой готовности сил ядерного сдерживания России. Чтобы содержать инфраструктуру в боевом режиме необходимо больше людей.

Доктор Ловенталь, бывший помощник Директора ЦРУ, ныне являющийся старшим преподавателем в Университете Джона Хопкинса, находит наиболее тревожащим именно кадровый аспект эскалации.

"Мы можем отслеживать внешние процедуры и стандартные перемещения российских сил ядерного сдерживания, – сказал он. – Но внутренние процессы всегда беспокоят". Спутниковые изображения все же не могут показать, чем люди заняты внутри зданий и бункеров.

Он добавил, что основным неизвестным остаётся "уровень автоматизации" российской системы предупреждения войны. Написанная на эту тему книга ""Мертвая рука". Неизвестная история холодной войны и ее опасное наследие", получившая в 2009 году Пулитцеровскую премию, рассказывает о наличии у России полуавтоматической системы, срабатывающей в случае смерти российских лидеров. При таком сценарии власть над российским ядерным оружием окажется в руках нескольких офицеров более низкого ранга, находящихся на дежурстве в специальном бункере. Неизвестно, полагается ли сегодня Москва на подобную этой систему.

"Никогда нельзя быть уверенным", как именно в России будет отдан приказ об использовании ядерного оружия, заявил Ловенталь. "И это нервирует".