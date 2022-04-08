Мобильную береговую РЛС с повышенной скрытностью разработали в России

В России разработали мобильную береговую РЛС с повышенной скрытностью. Научно-производственное предприятие "Салют" ее уже запатентовало.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности, изобретение относится к мобильным береговым радиолокационным станциям. Его можно использовать для обнаружения, сопровождения и выдачи целеуказания по надводным и воздушным объектам, в том числе малоразмерным высокоскоростным. Станция может действовать в пределах прямой видимости и за радиогоризонтом в условиях волноводного распространения радиоволн.

РЛС отличается повышенной скрытностью излучения, высокой помехозащищенностью, малой слепой зоной в десятки метров и дальностью в 500 километров и более. Основа станции - фазированная антенная решетка. Она способна быстро и с высокой точностью изменять положение лучей в пространстве.

РЛС может быть установлена на подвижное колесное шасси с системой электропитания и средствами жизнеобеспечения. Это дает возможность перемещать и устанавливать ее в любом месте побережья без предварительной подготовки позиций. При этом не использовать обширные береговые территории и не привлекать большое количество личного состава.

Светлана Цыганкова