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Российская газета

Башню Т-64БВ отбросило на второй этаж после детонации боекомплекта

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Источник изображения: rg.ru

Крайне редкий случай был запечатлен в ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Башня украинского танка Т-64БВ после детонации боекомплекта улетела на несколько десятков метров и оказалась на втором этаже частного дома.



Как видно на опубликованных в Сети фотографиях, многотонная башня влетела в постройку, частично разрушив кирпичную стену и кровлю. По информации местных источников, здание пустовало, поэтому никто из мирных граждан в результате произошедшего не пострадал.

От корпуса же танка осталась только груда металла. В результате применения какого снаряда он был уничтожен, остается неизвестным.

Схожая ситуация произошла в 2014 году в ходе ожесточенных боестолкновений в Донецком аэропорту. Как следует из размещенных в профильных интернет-форумах изображениях, тогда башня Т-64БВ после подрыва боекомплекта также оказалась на втором этаже здания. Однако поясняется, что подбитая машина находилась вблизи терминала, и дальность отлета башни составила всего несколько метров.

В событиях того периода, вероятнее всего, украинской стороной были задействованы Т-64БВ модификации 1985 года.

Спустя несколько лет основной боевой танк ВСУ был модернизирован до варианта с условным обозначением Т-64БВ образца 2017 года. Машина получила новые прицельное оборудование, систему управления огнем, электронику и бортовую систему по натовским стандартам. Одним из ключевых элементов обновления стала реактивная защита "Нож", эффективность которой в боевых условиях оказалась невысокой.

По информации из открытых источников, на начало этого года в ВСУ находилось около 200 единиц Т-64БВ последней модификации. Относился ли к ней танк со "свежих" фотографий, неизвестно. Однако стоит отметить, что в середине марта вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик в ходе разгрома националистических вооруженных формирований захватили большое количество Т-64БВ образца 2017 года.


Тимур Алимов

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