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ЦАМТО

Вооруженные силы России подтвердили свои сетецентрические возможности на Украине

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Военнослужащий Вооруженных сил РФ с планшетом комплекса «Стрелец» на полигоне Молькино во время тактических учений
Военнослужащий Вооруженных сил РФ с планшетом комплекса «Стрелец» на полигоне Молькино во время тактических учений.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

ЦАМТО, 7 апреля. Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые возможности ВС России показали высокую эффективность в рамках спецоперации при уничтожении украинских военных объектов, время реакции достигает всего нескольких минут, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры ВС РФ показали высокую эффективность по поражению украинских военных объектов. Речь идет о контурах "пункт управления – автоматическая система связи – БПЛА – артиллерия", а также "пункт управления – автоматическая система связи – БПЛА – авиация/ракетные комплексы", – рассказал собеседник агентства.

По словам источника "РИА Новости", типовой пример применения разведывательно-огневого контура – поражение позиций украинской артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. "Например, группа БПЛА засекает позицию РСЗО Украины, эти данные по автоматическим системам связи поступают на командный пункт, который принимает решение о поражении и назначает артиллерийскую батарею ВС РФ для уничтожения позиций украинских войск, затем батарея ведет огонь, а дрон фиксирует поражение и корректирует огонь", – рассказал собеседник агентства.

Скорость прохождения команд внутри контура соответствует режиму времени, близкому к реальному, отметил источник. "В среднем промежуток времени между обнаружением цели и ее поражением составляет от трех до пяти минут", – уточнил он.

Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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