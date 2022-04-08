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Российская газета

Фрегат ЧФ выстрелил четырьмя "Калибрами" по военным объектам Украины

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Минобороны РФ показало видеокадры пуска с фрегата Черноморского флота России крылатых ракет морского базирования "Калибр". Стрельба выполнялась залпом. Судя по опубликованным кадрам, рано утром. Четыре ракеты друг за другом ушли в небо и быстро исчезли за горизонтом.


Сюжет сопровождается коротким комментарием. Сказано, что пуск "Калибров" был осуществлен в ходе специальной военной операции. Удар наносился по армейским объектам Украины.

Чуть ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев. Оттуда шло снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе.

Напомним, что наше оборонное ведомство неоднократно сообщало о применении в ходе специальной военной операции морских крылатых ракет большой дальности "Калибр". Их пускали в ходе, когда надо было уничтожить важный армейских или промышленный объект Украины, расположенный за сотни километров от переднего края.

Вообще-то "Калибр" - не одна ракета, а целое семейство высокоточных крылатых боеприпасов, предназначенных для разных целей и обладающих разной мощностью, принципом действия и способом размещения. Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года экипажи кораблей Каспийской флотилии "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") имеет, по разным данным, радиус действия до 2,6 тысячи километров.

А используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 "Варшавянка" боеприпас 3М54 стреляет, по некоторым оценкам, на 400 километров. Его черноморские подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету "Sizzler" - "испепелитель".

Экспертам известна еще одна способность морского "Калибра" - он без проблем преодолевает мощную систему ПВО противника. Это достигается за счет полета ракеты на предельно малой высоте и автономности ее наведения на цель в режиме "молчания" на основном участке траектории. Навигация в "Калибре" - а это до полутора десятков опорных точек - закладывается такая, что ракета может подойти к вражескому объекту практически с любого направления.

Что касается точности попадания, то тут уместно выражение "бьет в яблочко". К примеру, известно, что экспортный вариант "Калибра" стреляет на 300 километров и уничтожает цель диаметром 1-2 метра. Понятно, что у ракет, используемых в нашем ВМФ, точностные характеристики еще выше. Да и дальность применения "Калибра", похоже, скоро заметно увеличится. По информации ТАСС, сейчас для ВМФ разрабатывается перспективная крылатая ракета "Калибр-М", способная доставить боевую часть массой около тонны на расстояние более 4,5 тысячи километров.


Юрий Гаврилов

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