Войти
Российская газета

Появились фотографии новых трофеев российской армии

86
0
0
Источник изображения: rg.ru


В Сети появились новые фотографии трофейного вооружения, оставленного ВСУ. Украинские войска бегут, бросая военную технику.

Так, в Сумской области военные бросили совершенно целые бронированные разведывательно-дозорные машины и ГАЗ-66 службы радиоэлектронной борьбы. Как отмечается, эта техника уже служит делу победы над нацистами.

В районе Изюмского района Харьковской области украинские военнослужащие также бросили вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы. Трофейные виды оружия, брошенные ВСУ, осваивают российские бойцы.




Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
19.11.2021
National Review (США): чувствуя слабость Запада, Путин набирает силу в Европе
21.11.2014
Украинский "супергранатомет" УАГ–40 не смог потеснить советский АГС-17
10.09.2012
Верховная Рада приняла закон о списании задолженности предприятий ГК «Укроборонпром»
05.02.2009
Победила дружба. Россия и Белоруссия документально оформили единую систему ПВО
25.09.2008
Мировое турне российских ракетных двигателей
25.08.2008
НПО "Энергомаш" активно сотрудничает с партнерами из Европы, Азии, Северной и Южной Америки
26.03.2008
Рубаха на вырост
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 01:17
  • 22323
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 20:03
  • 1
Украина получит устаревшие версии БМП-1 и Т-72 из Чехии
  • 07.04 17:33
  • 17
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 14:06
  • 64
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 07.04 12:52
  • 5
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной