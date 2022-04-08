Появились фотографии новых трофеев российской армии

В Сети появились новые фотографии трофейного вооружения, оставленного ВСУ. Украинские войска бегут, бросая военную технику.

Так, в Сумской области военные бросили совершенно целые бронированные разведывательно-дозорные машины и ГАЗ-66 службы радиоэлектронной борьбы. Как отмечается, эта техника уже служит делу победы над нацистами.

В районе Изюмского района Харьковской области украинские военнослужащие также бросили вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы. Трофейные виды оружия, брошенные ВСУ, осваивают российские бойцы.

Светлана Цыганкова