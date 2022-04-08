Кипр отказался передать Украине системы ПВО

Министерство обороны Кипра отказалось передать Украине зенитные системы советского образца по просьбе США. Об этом заявил глава военного ведомства Хараламбос Петридис.

- У Кипра нет возможности предоставить системы вооружений, так как это снизит оборонный потенциал страны, - приводит слова министра Phileleftheros.

Ранее США обратились к правительству Кипра с просьбой передать Украине комплексы ПВО "Тор-М1", "Бук-М1/2". Американцев также интересовали полученные в 1996-1997 годах танки Т-80У, БМП-3 и приобретенный в 2001 году ударный вертолет Ми-35.

Вашингтон предлагал передать военную технику США для последующей отправки на Украину. На проводившихся по этому поводу встречах американцы предлагали и другим странам отказаться от вооружения российского производства, пишет издание.

Правительство Кипра сначала согласилось на предложение США, но по некотором размышлении отказалось от него.

Антон Валагин