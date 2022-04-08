ВВС Турции получили последний самолет ВТА A-400M

ЦАМТО, 7 апреля. Организация по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) сообщила о поставке командованию ВВС Турции 10-го самолета ВТА A-400M (MSN118).

Переданный самолет является последним из заказанных ВВС Турции A-400M. В ходе церемонии присутствовавшие почтили память экипажа самолета MSN23, потерпевшего катастрофу 9 мая 2015 года во время испытательного полета. Он был третьим самолетом, который должны были получить ВВС Турции. MSN118 является заменой данной машины. Он также стал первым самолетом 7-й партии (Batch 7). Это означает, что его техническая конфигурация является окончательным стандартом, который будет производиться на линии сборки Airbus Defence and Space в Севилье.

Поставка MSN118 ВВС Турции стала первой в 2022 году. Всего в текущем году ожидается поставка заказчикам девяти самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, общий заказ на поставку самолетов A-400M составляет 176 ед. (Германия – 53, Франция – 50, Испания – 27, Великобритания – 22, Турция – 10, Бельгия – 7, Люксембург – 1, Малайзия – 4, Индонезия – 2).

В 2003 году Турция заказала для своих ВВС 10 самолетов A-400M. Сборка первого из них (MSN009) началась на предприятии в Севилье в июле 2012 года. Церемония его передачи ВВС состоялась на предприятии Airbus Defence and Space 4 апреля 2014 года. Самолет прибыл в Турцию 16 апреля 2014 года. Все поставки A-400M ВВС Турции планировалось завершить к 2018 году, но, по данным Airbus, Анкаре были поставлены только 9 самолетов.

Турция также является страной-партнером в программе производства A-400M. Turkish Aerospace Industries (TAI) поставляет ряд компонентов, в том числе части фюзеляжа, двери аварийных выходов, задние верхние панели фюзеляжа, задние аварийные двери, элероны и спойлеры, которые отправляются на завод Airbus в Испании для сборки.

A-400M является тактическим самолетом ВТА с дальностью полета, сравнимой со стратегическими самолетами. A-400M, оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями, может выполнять взлет и посадку с коротких неподготовленных взлетно-посадочных полос. Дальность полета самолета с грузом 20 т составляет 3970 миль, с 30 т – 2820 миль, перегоночная дальность – до 5512 миль. С максимальной полезной нагрузкой 37 т A-400M может транспортировать широкий спектр военной техники нестандартного размера, включая два вертолета AH-64 "Апач", один CH-46 "Чинук", одну ПУ ЗРК "Пэтриот", одну СГ M109 плюс грузовые поддоны и расчет, два бронетранспортера M-113 и 30 человек десанта, одну ББМ VBCI и 10 человек десанта, один тяжелый экскаватор плюс грузовые поддоны и персонал.