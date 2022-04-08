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ЦАМТО

На Севмаше продолжается техническое перевооружение

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АПЛ "Генералиссимус Суворов"
АПЛ "Генералиссимус Суворов" заложили на "Севмаше".
Источник изображения: Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 7 апреля. На Севмаше (входит в ОСК) продолжается реализация программы технического перевооружения производства. На предприятии вводятся в эксплуатацию новые современные станки российского производства, проводится модернизация цехов.

Группа металлургических цехов переживает масштабное обновление. В сталелитейном цехе №2 запущена новая 12-тонная сталеплавильная печь производства новосибирского предприятия. Меняется весь комплекс оборудования плавильного участка, в процессе монтажа находится 6-тонная сталеплавильная печь. Планируется, что она будет запущена летом этого года. За последние годы в цехе установлено 5 новых кранов. Еще 4 строятся для Севмаша на Великолукском заводе. Установлен новый комплекс пылегазоочистки. В рамках модернизации заменены две формовочные машины для изготовления литейных форм. Как говорят специалисты цеха №2, техника хорошо себя показывает уже на протяжении трех лет.

В ремонтный цех №17 поступило новое оборудование белорусского производства для изготовления сложных изделий и механизмов. Заместитель начальника по подготовке производства цеха №17 Марк Луцков отметил, что для выполнения производственной программы необходимы станки высокого класса и российские предприятия такое оборудование выпускают. Благодаря современным станкам увеличивается скорость обработки материалов и качество выпускаемой продукции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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