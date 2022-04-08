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Военное обозрение

В американской прессе пишут об углублении разногласий в НАТО по поводу взаимоотношений с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно об усугубившихся разногласиях в Североатлантическом альянсе по поводу дальнейших взаимоотношений с Москвой. Если одни государства считают, что никаких контактов с Россией быть не может, что нужно продолжать действовать с напором и двигать военную инфраструктуру к российским границам, то некоторые другие этого мнения не разделяют.

Об этом пишет американская газета The New York Times, отмечая, что разногласий в структурах Североатлантического военного блока становится всё больше из-за ситуации на Украине.

Основными сторонниками полного разрыва отношений с Россией традиционно являются страны Прибалтики, Британия и Польша. Как пишут в NYT, в этих странах НАТО считают необходимым «поставить Россию на колени». Одновременно с этим за диалог с Москвой, за взаимный учёт интересов выступают Франция, Турция, Германия, Венгрия. Венгерские и турецкие власти, обращаясь к Варшаве, призывают ту не нагнетать отношения с Москвой, иначе вооружённый конфликт на Украине может одной лишь украинской территорией не ограничиться.

Как отмечают американские эксперты, в такой ситуации диалог пока становится всё более затруднительным уже внутри самого НАТО. Основная причина состоит в том, что никакого идеологического единства в альянсе не существует, блок НАТО разделён. Это в американской прессе называют негативом для Североатлантического альянса, что влияет на его «единую политику на международной арене».

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Страны
Венгрия
Германия
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Проекты
NATO
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