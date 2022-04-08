Фрегат Тихоокеанского флота уничтожил субмарину условного противника

Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провел учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в заливе Петра Великого, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечению пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан третьего ранга Илья Колесников.

Фрегат после сообщения об обнаружении - по легенде учений - неопознанной подводной лодки самолетами Морской авиации ТОФ выполнил экстренное приготовление к бою и походу и вышел в море в назначенный район.

Во взаимодействии с противолодочными самолетам была обнаружена подводная лодка условного противника, предпринявшая попытки уйти от преследования.

Боевые расчеты "Маршала Шапошникова" привели противолодочное оружие в готовность и уничтожили подводного "нарушителя" глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Ольга Журман