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Российская газета

Фрегат Тихоокеанского флота уничтожил субмарину условного противника

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Фрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота провел учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в заливе Петра Великого, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечению пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан третьего ранга Илья Колесников.

Фрегат после сообщения об обнаружении - по легенде учений - неопознанной подводной лодки самолетами Морской авиации ТОФ выполнил экстренное приготовление к бою и походу и вышел в море в назначенный район.

Во взаимодействии с противолодочными самолетам была обнаружена подводная лодка условного противника, предпринявшая попытки уйти от преследования.

Боевые расчеты "Маршала Шапошникова" привели противолодочное оружие в готовность и уничтожили подводного "нарушителя" глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота.


Ольга Журман

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Продукция
Пётр Великий
РБУ-6000
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