Минобороны опубликовало кадры движения боевой техники по понтонной переправе

Министерство обороны РФ впервые опубликовало кадры движения российской боевой техники по понтонной переправе, сооруженной военными инженерами Западного военного округа через реку Северский Донец во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля.

Наведение переправы и обеспечение ее работы — важная часть спецоперации Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) на юге Харьковской области. В результате наступления националисты и Вооруженные силы Украины (ВСУ) были выбиты из города Изюм.

Ожесточенные столкновения за переправу южнее Изюма шли более трех недель. С горы Кременец формирования националистов и ВСУ вели корректировку артиллерийского огня. Перед отступлением подразделения ВСУ и боевики взорвали три моста и укрепились возле вантового пешеходного перехода.

Во время проведения спецоперации инженерные подразделения отдельного инженерно-саперного батальона Западного военного округа (ЗВО) первыми начали наведение переправы через реку.

Во время ожесточенных боев тактическая группа спецназначения и военные инженеры разминировали вантовый мост, прорвали оборону противника и закрепились на противоположном берегу. Таким образом, военнослужащие российской армии сделали возможной переправу тяжелой бронетехники ударной группировки батальонно-тактических групп.

Позднее мостовая переправа была заменена понтонной общей протяженностью более 90 м. Подчеркивается, что переправа при наведении простреливалась минометами противника под контролем вражеских беспилотников круглосуточно. Удары минометов ежедневно повреждали понтоны, из-за чего военным инженерам приходилось одновременно налаживать поток колонн российской бронетехники и чинить переправу.

Организацию работ по наведению понтонной переправы осуществляли заместитель начальника инженерных войск ЗВО полковник Николай Овчаренко и командир отдельного инженерно-саперного батальона ЗВО капитан Евгений Никитин.

Сообщается, что 19 марта во время очередного восстановления переправы помимо обычных минометных обстрелов по ней были применены запрещенные фосфорные снаряды. Овчаренко и Никитин, получившие ранения, оставались в строю и продолжали руководство восстановлением понтонной переправы, чем обеспечили выполнение боевой задачи несмотря на огонь противника.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.