Хуаньцю шибао (Китай): сбросьте маску с США! Америка — это главный интриган XXI века с менталитетом холодной войны

Маски сброшены, считает автор статьи в "Хуаньцю шибао". Российско-украинский кризис в очередной раз продемонстрировал зачинщика всех мировых беспорядков последних 30 лет. США так кичатся своей "победой" в холодной войне, что совсем забыли, что она стала трагедией, унесшей миллионы жизней во всем мире.

4 апреля советник президента США по национальной безопасности Салливан объявил, что Штаты и их союзники на этой неделе объявят о новых экономических санкциях против России. Соединенные Штаты часто прибегают к антироссийским санкциям, пытаясь сильно ударить по российской экономике, и в то же время заставляя европейские страны становиться более зависимыми от Соединенных Штатов.

Прошло более 30 лет после окончания холодной войны, но её "призраки" все еще не покидают нас. Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться. Украинский кризис — это новая ловушка, расставленная в 21 веке США, заговорщиком времен холодной войны, в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, тем самым сохранив свою абсолютную гегемонию в мире.

Умышленное создание "разрушения"

"НАТО — это оборонительный альянс, который никогда не стремился к гибели России", — заявил президент США Джо Байден, защищая расширение НАТО на восток в своей речи в Варшаве 26 марта. Слова Байдена не являются полной ложью, поскольку попытка ликвидировать (или добиться гибели) ядерной мировой державы с более чем 17 миллионами квадратных километров земли и постоянным членством в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) малоосуществима.

Физическая "гибель" России практически невозможна. Тем не менее, возглавляемая США НАТО в последние десятилетия всячески пытается "устранить" Россию в других аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом, и, как отмечают наблюдатели, ее цель в том, чтобы продолжать разделять и ослаблять Россию. Однажды разыграв этот сценарий в отношении Советского Союза, США теперь с нетерпением ждут выступления на бис в отношении современной России.

"Роль Америки в политическом поражении Советского Союза… действительно была центральной", — отметил в своей книге "Второй шанс: три президента и кризис американской сверхдержавы" Збигнев Бжезинский, известный американский геополитический эксперт, который с 1977 по 1981 год был советником президента Джимми Картера по национальной безопасности. "Поражение Советского Союза стало следствием сорокалетних двухпартийных усилий, охвативших несколько президентств, — написал он. — ...почти каждый президент США внес существенный вклад в достижение этого результата".

Ярким примером этих "усилий" была "Стратегическая оборонная инициатива США", также известная как "Программа "Звездные войны"", которая была предложена тогдашним президентом США Рональдом Рейганом в марте 1983 года. Вашингтон выдвинул этот план, чтобы попытаться сохранить свое ядерное превосходство, надеясь поставить экономику Советского Союза на колени посредством гонки космических вооружений.

Соединенные Штаты объявили о завершении программы после распада Советского Союза в 1991 году. Обнародование секретных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) эпохи холодной войны показало, что "Программа "Звездные войны"", которую изо всех сил продвигали США, не больше, чем продуманный стратегический обман.

Швейцер, американский писатель, упомянул в своей книге "Тайная стратегия развала СССР. Роль администрации США", что "кризис ресурсов", с которым столкнулось советское руководство в 1980-х годах, не был вызван политикой США, но Вашингтон принял стратегию по обострению этого кризиса. Эта тактика принимала различные формы: тайная дипломатия, секретные операции, постоянное наращивание обороны и ряд действий по "посыпанию песком ротационного механизма" советской экономики.

Еще одним "инструментом холодной войны", к которому прибегали США, была их система внешней пропагандистской машины, такая как ("Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента") "Голос Америки" (VOA). Основанный в 1942 году, "Голос Америки" начал служить американской стратегии "холодной войны" после Второй мировой войны и стал основным инструментом правительства США в навязывании советскому народу не только американского образа жизни, но и принципов "свободного мира". Для этого "Голос Америки" начал вещание на местных языках в Украине, Литве и других республиках в 1949 году. Американская пропаганда усугубила идеологическую неразбериху в советском обществе, ускорила распад Советского Союза и в конечном итоге превратила США в однополярного мирового гегемона.

К 30-летию распада Советского Союза Новиков, зампред ЦК КПРФ, переживший эту историю, заявил СМИ, что распад Советского Союза стал результатом коллективных действий западных стран во главе с США, то есть Советский Союз не сам "распался", а был "уничтожен".

Умышленная расстановка "украинской ловушки"

После "падения" Советского Союза прекратилось ли подавление и сдерживание США его главного правопреемника, России? Ответ очевиден, нет. Несмотря на то, что тогдашний президент США Джордж Буш в 1991 году выступил с телевизионной речью, в которой объявил об окончании холодной войны, это не положило конец менталитету Штатов того периода, который даже сегодня продолжают демонстрировать Белый дом, Капитолий, Пентагон и ЦРУ. Американские политики рассматривают международную ситуацию с точки зрения "игры с нулевой суммой" и "идеологического соперничества".

Действительным отражением геополитических стратегических амбиций Америки являются слова бывшего президента США Барака Обамы: "Россия представляет собой серьезную угрозу человечеству", а также слова действующего президента Джо Байдена о том, что Россия является злейшим врагом Америки. В американских политических элитах давно сформировался антироссийский консенсус. После распада Советского Союза, с точки зрения безопасности, НАТО во главе с Соединенными Штатами продолжала сжимать пространство безопасности России посредством пяти раундов расширения на восток. Соединенные Штаты также часто поднимают "большую палку" санкций против России, чтобы атаковать Москву с экономической точки зрения. В то же время Штаты работают над разложением правящей основы президента России Владимира Путина изнутри и созданием социальных условий для начала "цветной революции" в России.

Хотя нынешняя ситуация в Украине имеет сложную историю, с точки зрения Соединенных Штатов, это "ловушка", которую они раскапывали годами. Чтобы Россия снова не стала угрозой гегемонии США, Вашингтон устроил две "цветные революции" на Украине, сначала поставив на пост президента прозападного Виктора Ющенко в 2005 году, а затем вынудив пророссийского президента Виктора Януковича покинуть свой пост в 2014 году. Совместные усилия "цветных революций" и расширения НАТО на восток шаг за шагом втягивали Россию в шахматную партию США времен холодной войны. С ноября 2021 года американское правительство спекулировало новостями о российских войсках вдоль границы с Украиной и возможностью "неминуемого вторжения" на Украину, что еще сильнее провоцировало Россию.

"Сегодня мы столкнулись с кризисом, которого можно было избежать. Это кризис, который можно было предсказать, и он даже был предсказан, но он был преднамеренно спровоцирован". Мэтлок, последний посол США в Советском Союзе, недавно написал в статье: "Мы являемся свидетелями хорошо спланированного фарса, серьезно раздутого видными деятелями американского общественного мнения для достижения внутриполитических целей". Практически очевидно, что США не только хотели сдержать Россию, но и желали, чтобы Россия отправила войска в Украину, заявил Тан Шипин, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета, добавив, что реальная цель действий Вашингтона заключалась в том, чтобы заставить Россию применить силу против Украины. "С этой точки зрения нынешний украинский кризис, по сути, является ядом, который Соединенные Штаты сбросили на Украину, Европу и Россию".

Злонамеренное подстрекательство

"Он (Байден) пообещал заставить Россию заплатить высокую экономическую и стратегическую цену и сделать (президента России) Путина "изгоем" на международной политической арене", — описала New York Times стратегию США в отношении России после эскалации ситуации на Украине. В подтверждение это стратегии Штаты вместе со своими европейскими союзниками запустили беспрецедентные антироссийские санкции, даже против российских кошек и собак, чтобы ослабить Россию и попытаться изменить процесс принятия решений ее политическим руководством – такое поведение типично для политики сдерживания эпохи холодной войны.

Тактика ослабления стратегической автономии Европы путем заманивания ее в опасное положение — метод, который США неоднократно использовали во времена холодной войны, — вновь разыгрывается в российско-украинском кризисе. По мере усиления эскалации ситуации в Украине Соединенные Штаты продолжают предоставлять ей деньги и оружие и вводить всесторонние санкции против России. Эксперты отметили, что чувство кризиса, созданное США, также усилило зависимость Европы от Вашингтона и НАТО, тем самым значительно усилив удушающую хватку Америки над Европой.

Китай является еще одной мишенью США в российско-украинском конфликте. Хотя Китай неоднократно подчеркивал, что "нынешняя ситуация — это то, чего мы не хотим видеть", западные страны во главе с Соединенными Штатами воспользовались возможностью, чтобы "напасть на Китай" и оказать давление с целью вовлечения КНР в санкционную войну. Попытки злонамеренно разделить западные страны и Китай с Россией на два противоборствующих лагеря являются ни чем иным, как типичным проявлением менталитета холодной войны.

Перетягивание холодной войны в XXI век

После 1991 года холодная война на самом деле не закончилась, так как США и НАТО не прекратили стратегически сдавливать территориальную безопасность России. В последние годы США также рассматривают Китай как своего главного конкурента, пытаясь различными способами сформировать внешнюю среду, не способствующую развитию Китая. В 21 веке американские политики не только придерживаются "менталитета холодной войны", но и продолжают продвигать новую "стратегию холодной войны".

В свете начала российско-украинского военного конфликта Соединенные Штаты планируют увеличить военные расходы и расширить свое военное присутствие вблизи России, сохраняя при этом долгосрочную направленность на противостояние с Китаем, заявили нынешние и бывшие официальные лица США, сообщает The Wall Street Journal. В стратегии Пентагона с 2018 года Китай и Россия указаны в качестве основных проблем, а Северная Корея, Иран и экстремизм — в качестве второстепенных угроз. Ожидается, что эта стратегия "2 + 3" будет заменена стратегией "1 + 4", где первая относится к двум основным противникам плюс трём второстепенным, а вторая рассматривает Китай в качестве основного противника, а Россию в качестве второстепенной угрозы.

"С тех пор как год назад президент Джо Байден вошел в Белый дом, он и его главные советники настаивали на том, что они не ожидают возврата к соперничеству сверхдержав между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которое доминировало в мировых делах почти пять десятилетий. Но через год после его президентства действия Байдена начинают свидетельствовать об обратном", — говорится в комментарии, опубликованном на веб-сайте US National Interest, в котором добавляется, что во всех областях внешней политики США администрация Байдена придерживается менталитета холодной войны. "Холодная война не была золотой эрой международных отношений, а стала трагедией, унесшей миллионы жизней во всем мире. Вашингтон не может предаваться ностальгии по поводу своей победы в холодной войне", — говорится в заявлении.

Чжао Цзяочэн - автор-репортер.