Планируемая продажа Болгарии еще восьми истребителей F-16V

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 4 апреля 2022 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Болгарии по линии американской программы межправительственных зарубежны военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу болгарского правительства восьми истребителей Lockheed Martin F-16C/D Block 70 (F-16V). Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Стоимость предполагаемой поставки составит 1,673 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки и небольшое количество вооружения. Это должна быть вторая партия истребителей F-16V для Болгарии, в дополнение к восьми самолетам, заказанным в 2019 году.

Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V) (с) Lockheed Martin

В поставку должны войти четыре одноместных истребителя F-16C и четыре двухместных F-16D. Согласно уведомлению, в поставку войдут 11 двигателей General Electric F100-GE-129D (включая три запасных); 11 бортовых РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radars (SABR) с АФАР; четыре подвесных контейнера целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper; 39 управляемых ракет класса "воздух-воздух" (19 AIM-120C-7/C-8 AMRAAM и 20 AIM-9X Block II Sidewinder); 52 комплекта управляемых авиационных бомб (28 GBU-39/B SDB, 12 GBU-38 JDAM или GBU-54 Laser JDAM, и Paveway II EGBU-49), и другое оборудование.

Со стороны bmpd напомним, что в июле 2019 года Болгария подписала межправительственное соглашение США по линии американской программы FMS о приобретении первых восьми истребителей F-16V Block 70 (шести одноместных F-16C и двух двухместных F-16D) общей стоимостью 1,1 млрд долл. Первоначально их поставка была запланирована на 2023-2024 годы, однако ввиду задержек с организацией производства F-16V на новой производственной линии предприятия корпорации Lockheed Martin в Гренвилле, эти восемь заказанных Болгарией самолетов, по данным болгарского правительства, будут поставлены только в 2025 году.

В августе 2021 года правительство Болгарии объявило, что обратилось к США с запросом относительно приобретения восьми дополнительных F-16V, и теперь их продажа одобрена американской стороной. В ВВС Болгарии 16 закупаемых суммарно истребителей F-16V заменят устаревшие советские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Выбор Болгарией истребителей F-16V Block 70 стал результатом длительного тянувшегося тендера на новый истребитель. В ходе начатого в 2016 году первого тендерного процесса в апреле 2017 года министерством обороны Болгарии был выбран шведский истребитель Saab JAS-39C/D Gripen. Однако новое правительство Болгарии, которое приступило к своим обязанностям в мае 2017 года, отменило этот выбор и перезапустило тендерный процесс с пересмотром требований и с расширением числа участников. В рамках второго тендера в октябре 2018 года Болгария получила предложения от США (истребитель Lockheed Martin F-16V Block 70/72 новой постройки), Италии (Eurofighter Typhoon серии Tranche 1 из наличия) и Швеции (все тот Saab JAS-39C/D Gripen нового производства), при этом F-16V изначально рассматривался как явный фаворит, и в 2019 году было подписано соглашение на приобретение первых восьми самолетов F-16V Block 70.