Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"

В бой вступают 240-мм самоходные минометы резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан". И это говорит о многом.

Как сообщили в Минобороны, в Мариуполь минометы прибыли для окончательной демилитаризации засевшего в "Азовстали" нацбата "Азов" (запрещенной в России организации). Боевики отказались капитулировать, поэтому будут уничтожены. Против боеприпасов самого мощного в мире миномета не устоит никакая фортификация.

2С4 "Тюльпан" относится к артиллерии резерва Верховного Главнокомандования, включающую в себя особо крупные калибры. Можно считать, те, кто засели в подземельях "Азовстали", да и сам Киев получили недвусмысленное предупреждение.

Самоходные 2С4 "Тюльпан" поступили на вооружение в 1971 году. В их арсенале имеется несколько типов мин, в том числе активно-реактивные управляемые с лазерной головкой наведения. На конечном этапе такая мина, падая вертикально вниз, способна перейти в горизонтальный полет и попасть точно, например" во вход пещеры.

Во время войны в Афганистане только "Тюльпаны" гарантированно уничтожали душманов, прятавшихся в пещерах, перед которыми были устроены завалы из камней, а потому недоступных для артиллерии или авиабомб.

Ряд осколочно-фугасных и бетонобойных боеприпасов оснащены реактивными двигателями. Они увеличивают дальность стрельбы почти до 20 км. Реактивный заряд также придает мине ускорение, что позволяет в случае применения бетонобойных зарядов пробить укрепленные перекрытия и взорваться внутри бункера.

Мины несут заряд мощной взрывчатки массой от 31,9 до 46,5 кг, есть зажигательные боеприпасы.

В основной боекомплект миномета входят фугасные мины 53-Ф-864 с максимальной дальностью стрельбы в 9,65 км, а также активно-реактивные мины 3Ф2 с максимальной дальностью стрельбы в 19,69 км.

Скорее всего, при разрушении укреплений нацистов на "Азовстали" будет применяться активно-реактивная корректируемая мина "Смельчак".

Именно такими в Афганистане уничтожались самые неприступные базы боевиков. Мина не только бьет в точку, но и производит на врага поистине страшное впечатление еще на подлете. Ее реактивный двигатель издает ужасающий рев, за что "Смельчака" прозвали еще и "бесом".

В состав комплекса "Смельчак" входят выстрел 3ВФ с корректируемой фугасной миной 3Ф5 и лазерный целеуказатель-дальномер. В головной части мины находится блок коррекции, который оборудован аэродинамическими рулями. Коррекция траектории полета производится за счет включения восьми маломощных твердотопливных двигателей, расположенных радиально на корпусе мины. Стрельба миной "Смельчак" производится так же, как и обычной миной, необходимо лишь установить время открытия окошка оптической головки.

2С4 "Тюльпан" способен стрелять так, как ни один миномет в мире - из угла максимального возвышения. Ствол миномета поднимается практически вертикально - под углом около 90 градусов. Мина, достигнув максимальной высоты полета, начинает падать тоже практически вертикально.

Обычно мины летят хоть и по очень крутой, но все-таки параболической траектории, падая на землю под каким-то углом. А здесь она врезается вертикально. Это позволяет минам падать без всяких отклонений в одну и ту же точку, пробивая в итоге бетонную защиту любой толщины. А финальным ударом зажигательных мин "Сайда" уничтожается то, что укрывалось в бункерах и подземельях. Одна такая мина выжигает все на площади 7859 кв. метров.

Миномет установлен на высокопроходимом гусеничном шасси, имеет противопульную бронезащиту. Скорострельность - один выстрел в минуту.

Сергей Птичкин