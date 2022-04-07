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Время электроники

Калининград готовится выпускать электромобили на местных батареях «РЭНЕРА»

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Литий-ионные батареи
Литий-ионные батареи.
Источник изображения: rusnanonet.ru

«Росатом» планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей общей ёмкостью выпускаемых устройств около 4 ГВт•ч в год, который начнёт работу в 2025 году и обеспечит потребности российских автопроизводителей в тяговых батареях.

Калининградский завод «Автотор» продолжает подготовку к производству электромобилей. Ранее «Автотор», Минпромторг РФ, госкорпорация «Росатом» и правительство Калининградской области подписали соглашение о взаимодействии: стороны договорились направить совместные усилия на организацию и развитие производства электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек на базе современных интеллектуальных технологий на территории Калининградской области.

Правительство Калининградской области будет содействовать созданию зарядной инфраструктуры, увеличению доли электрического пассажирского транспорта и улучшению инвестиционного климата региона — в планах повысить количество приобретаемых в регионе электромобилей и других транспортных средств с низкоуглеродным следом до 50%.

«Росатом» планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей общей ёмкостью выпускаемых устройств около 4 ГВт•ч в год, который начнёт работу в 2025 году и обеспечит потребности российских автопроизводителей в тяговых батареях. Литий-ионные батареи российского предприятия найдут применение в электробусах, электромобилях, спецтехнике, также предприятие будет производить стационарные системы накопления энергии, применяемые в электросетевом комплексе и на промышленных предприятиях для обеспечения бесперебойного питания и покрытия пиков нагрузки.

«Автотор» намерен организовать выпуск в России электромобилей с использованием батарей производства «РЭНЕРА». Реализация планируется в три этапа: начало 2024 года — запуск производства и выпуск пилотной партии, освоение производства зарядных станций, до 2025 года — расширение модельного ряда выпускаемого электротранспорта, локализации его компонентов, до 2030 года — увеличение объёма производства электромобилей и их локализация.

Как отмечается, соглашение тесно связанно с реализацией Концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России до 2030 года. Оно направлено на импортозамещение, повышение экономической эффективности при создании высоколокализованной конкурентоспособной продукции российского производства и отвечает приоритетам развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Росатом
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