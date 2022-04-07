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Техкульт

Hyundai объявила о решении заняться гибридной водородной авиацией

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Аппарат Supernal

На прошедшем семинаре Vertical Flight Society H2 Aero компания Hyundai представила свои планы по развитию электрической авиации ближайшего будущего. Там сделали акцент на том, что у них уже есть обкатанная технология водородных силовых установок для автотранспорта. Нужно лишь доработать ее и установить на летательных аппаратах.

Для разработки летающих электрических аппаратов Hyundai создала бренд Supernal. Предполагается, что первой моделью станет аппарат из категории eVTOL, аналог воздушного такси. Его максимальная дальность полета составит 120 км, потому что в мире нет городов с большей протяженностью. Но над самими городами этот электросамолет летать не будет, в силу соображений безопасности. Это средство для перемещения из пригорода на окраину или между отдельными промышленными районами населенного пункта.

Аппарат Supernal

Вторая модель относится к классу eSTOL – аппаратов электрической авиации не с вертикальным взлетом, а с коротким разбегом, как у самолетов. Взлетать и садиться она будет на стационарных аэродромах, дальность полета составит от 200 до 1000 км. По сути, это альтернативное средство для региональных авиаперевозок – экологически чистое и передовое. Supernal eVTOL может быть запущен в коммерческую эксплуатацию уже к 2028 году, а Supernal eSTOL — к 2030 году. Однако прямо сейчас у Hyundai другая забота – к моменту выхода машин на рынок нужно подготовить инфраструктуру для их применения. С этой целью и устроена презентация, компания ищет партнеров для создания соответствующих объектов в разных странах.

Аппарат Supernal

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Hyundai
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