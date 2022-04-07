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Военное обозрение

«Побит рекорд загрузки авиазвена»: ВМС США тестируют концепцию лёгких авианосцев

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Источник изображения: topwar.ru

Американское командование надеется сформировать флот из лёгких авианосцев, которые дополнят исполинов типа «Форд» с водоизмещением свыше 100 тыс. тонн.

Морские пехотинцы в воскресенье побили [предыдущий] рекорд, загрузив 16 истребителей F-35B на борт универсального десантного корабля

- сообщается в издании USNI News.

Речь идёт о новейшем УДК USS Tripoli (LHA-7) водоизмещением 45 тыс. тонн. Ожидается, что имеется возможность разместить авиазвено из 18-20 машин и при этом одновременно перевозить 500 морпехов.

Тестирование, которое ВМС проводят с Tripoli – это начало выявления и наращивания возможностей для палубной авиации. Сражения за последние 20 лет велись по другой модели

- отметил командир одной из эскадрилий, имея в виду желание командования существенно увеличить потенциал авианесущего флота для борьбы с противниками, обладающими мощными ВВС.

Концепция «Lightning Carrier» (лёгкого авианосца) годами обсуждалась в Пентагоне. Теперь сделан важный шаг для её воплощения в жизнь, хотя ещё в 2003 году во время вторжения в Ирак УДК USS Bataan (LHD-5) и USS Bonhomme Richard (LHD-6) использовались для размещения авиазвеньев – по две эскадрильи штурмовиков AV-8B Harrier.

При этом остаются вопросы о том, как будет концепция Lightning Carrier работать в реальности. Например, требуется учесть невозможность использования самолётов ДРЛО, таких E-2D, на борту бывших вертолётоносцев.

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Страны
Ирак
США
Продукция
E-2D
F-35B
Harrier
Проекты
USS America
Авианосец
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