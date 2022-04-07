Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая

Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.

Минобороны: Пентагон контролирует около 60 биолабораторий на границе России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.

Ссылаясь на данные МИД Китая, Кириллов отметил, что сегодня под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции.

"Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США", - подчеркнул генерал.