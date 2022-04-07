Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы

Минобороны допустило, что четыре тысячи украинских военных были инфицированы хантавирусами

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны РФ не исключает, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза, заявил в среду на неформальном заседании Совета Безопасности ООН начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"В соответствии с проектом Ю-Пи-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у четырех тысяч военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Не исключаем, что официальная программа исследований – это лишь "видимая часть айсберга", при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза", - сказал генерал.

По его словам, подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.

Он обратил внимание на решение, подписанное главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 года в рамках проекта Ю-Пи-8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых.

"Программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что "…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов"?", - сказал Кириллов.