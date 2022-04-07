Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине

Минобороны: спецоперация России выявила нахождение 30 биолабораторий США на Украине

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили на Украине 30 американских биолабораторий, с 2015 года на их работу потрачено 32 миллиона долларов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН.

По его словам, инфраструктура задействована в работе по трем основным направлениям: мониторингу, сбору опасных штаммов и изучению агентов биологического оружия. Россия, как утверждает представитель армии, "прослеживает систему" в развертывании лабораторий за пределами территории США.

"Во-первых, это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе — сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление — научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку", — сказал он.

Одним из приоритетов исследований Кириллов назвал изучение сибирской язвы, возбудитель которой "характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде". Он представил документы "проекта "Ю-Пи-2", в чьи задачи, по данным Минобороны, входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. В ведомстве считают, что интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в таких местах также не случаен.

"По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", — добавил Кириллов.

Россия, как заметил начальник войск РХБЗ, может "с высокой долей вероятности утверждать", что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью сконструирован в одной из подведомственных Пентагону лабораторий. Он сравнил распространение с 2007 года АЧС из Грузии в Россию, страны ЕС и Китай — там повсеместно, уверяют в ведомстве, в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса, идентичные разновидности Грузия-2007.

"Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов", — привел оценку Кириллов.

Военачальник рассказал, что в регионе дислокации центра Лугара (биолаборатория в Тбилиси. — Прим. ред.) особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.

По данным с сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию российских регионов.

Кириллов заявил, что распространение клещей также вызвало вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки в Ставрополье и Ростовской области.