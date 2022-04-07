Диалог глухих. В ЕС не удовлетворены итогами переговоров с Китаем

Bloomberg (США): глава дипломатии ЕС назвал саммит с лидером Китая Си Цзиньпином "диалогом глухих"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал переговоры представителей блока с лидером Китая Си Цзиньпином "диалогом глухих", сообщает Bloomberg. При этом дипломат усомнился в готовности Пекина сотрудничать с Западом ради завершения спецоперации России на Украине.

Жозеп Боррель сообщил, что Пекин не захотел обсуждать спецоперацию России на Украине.

Соединенные Штаты и Евросоюз пытаются надавить на Китай, чтобы заставить его осудить Россию

"Китай хотел оставить без внимания наши разногласия по Украине, – сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который наряду с другими европейскими лидерами участвовал в переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином на прошлой неделе. – Они не хотели говорить об Украине. Они не хотели говорить о правах человека и других проблемах и вместо этого сосредоточились на позитивных моментах".

Во вторник, 5 апреля, Боррель сообщил Европарламенту, что европейская сторона ясно дала понять, что такое разграничение "неосуществимо, неприемлемо", добавив: "Для нас конфликт на Украине – это определяющий момент, который покажет, живем ли мы в мире, управляемом правилами или силой".

Эти комментарии Борреля резко контрастируют с китайской оценкой итогов видео-саммита Си с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, который состоялся 1 апреля. В итоговом заявлении китайской стороны говорилось, что Евросоюз "выразил стремление к откровенному обмену мнениями с Китаем ради поддержания положительного импульса в отношениях Китая и Евросоюза".

Как отметила фон дер Ляйен, в ходе переговоров Брюссель ожидал, что Пекин "по крайней мере не будет мешать" реализации санкций, которые европейцы ввели против Москвы.

Соединенные Штаты и другие западные страны пытаются оказать давление на Китай, чтобы заставить его открыто осудить политику Москвы. Между тем китайские дипломаты и государственные СМИ выставляют президента России Владимира Путина в качестве жертвы экспансионизма НАТО. Си уже провел переговоры с Путиным и Байденом, однако он еще не беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе видео-саммита с лидерами Евросоюза Си сказал, что текущая ситуация может свести на нет достижения глобального экономического сотрудничества и что Пекин и Брюссель должны сделать все возможное, чтобы предотвратить негативные последствия кризиса, как сообщило в своем заявлении Министерство иностранных дел Китая.

По словам Борреля, Евросоюз призвал Китай "использовать его влияние на Россию, чтобы немедленного согласовать перемирие и поддержку гуманитарных коридоров". Он добавил, что любая попытка помочь Москве обойти санкции повлечет за собой "серьезные последствия".

"Китайская сторона придерживалась общих заявлений о желании видеть мир, но при этом она избегала конкретных обязательств и отказывалась возлагать на Россию какую-либо вину", - сказал Боррель.