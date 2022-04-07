Россия потребовала, чтобы Киев допустил МККК к военнопленным

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия обратилась к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, а также к руководству Германии, Турции и Франции, чтобы они потребовали от Украины допустить МККК к российским военнопленным, об условиях содержания и медицинском состоянии которых мало что известно, заявил в среду руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Российская Федерация в лице Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине обращается к ООН, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, другим международным организациям, а также к руководству Германии, Турции и Франции, это те страны, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении", - сказал Мизинцев.

"Потребовать от украинских властей немедленно обеспечить доступ представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным, с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям", - добавил он.

Мизинцев уточнил, что в случае непринятия мер со стороны МККК и других гуманитарных организаций, Российская Федерация оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания Совета Безопасности и потребовать детальный отчет от представителя Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих.