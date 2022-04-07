Молодые гвардии

Военный историк Дмитрий Болтенков — о первых двух соединениях ВМФ, получивших элитный статус

В конце марта два соединения морской пехоты — 155-я отдельная бригада и 126-я отдельная бригада береговой обороны — получили почетное наименование «гвардейские». Воинские части ВМФ отмечены таким статусом впервые со времен Великой Отечественной войны. Почему эти бригады получили высокое звание?

В состав Военно-морского флота России входят ряд кораблей и воинских частей, имеющих титул «Гвардия». В частности, в состав Черноморского флота входят гвардейский ракетный крейсер «Москва» и гвардейская 810-я бригада морской пехоты.

Гвардия в СССР родилась в жестоких боях лета и осени 1941 года. Частям и соединениям за выдающиеся заслуги на поле боя с фашистами, за массовое мужество присваивали звание гвардейских. Личному составу таких частей вручался нагрудный знак «Гвардия».

В постсоветское время эта традиция возродилась в 2001 году. Тогда 22-я бригада специального назначения за боевые действия в регионе Северного Кавказа стала гвардейской. Сперва был разработан новый российский нагрудный знак «Гвардия», однако позже вернулись старому советскому. В дальнейшем ряд частей воздушно-десантных войск получили этот почетный титул. А в январе 2018 года Гвардейской частью стала и 810 бригада морской пехоты Черноморского флота. Этот титул она получила за участие в операции по освобождению Сирию от банд террористов и за другие заслуги.

28 марта 2022 года титулами «Гвардия» были награждены 155-я бригада морской пехоты и 126-я бригада береговой обороны.

155-я бригада входит в состав Тихоокеанского флота и базируется в окрестностях Владивостока — в поселке Славянка. Ее история начинается с 1963 года, когда в состав ТОФ был передан 390 мотострелковый полк. Он был переведен на штаты полка морской пехоты. В дальнейшем на базе полка была развернута единственная в составе ВМФ 55-я дивизия морской пехоты. На остальных флотах имелись только бригады. Целью этого соединения были не только десантные операции на берегах Тихого океана, в частности на территории острова Хоккайдо, но и сухопутная защита Владивостокского оборонительного района в случае возможного конфликта с КНР. Подразделения дивизии порядка 50 раз принимали участие в походах для решения задач боевой службы. Решали специальные боевые задачи на территории Эфиопии и Народно-Демократической республики Йемен. В 1995 году они принимали участие в первой чеченской войне.

В 2009 году дивизия была переформирована в 155-ю бригаду морской пехоты. Это соединение стало одним из самых хорошо оснащенных и подготовленных в составе морской пехоты ВМФ РФ. На вооружении бригады находятся танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и другая техника.

В ходе специальной военной операции на территории Украины воины бригады отличились в боях на Киевском направлении в районе Гостомеля и Ирпеня. Командир одного из подразделений Алексей Шабулин описал действия вверенного ему соединения. Бойцы Воздушно-десантных войск во взаимодействии с морской пехотой в течении пяти суток успешно сдерживали действия украинских сил на направлении Гостомель–Буча–Озёра. В итоге морские пехотинцы смогли взять под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву общей протяженностью пять километров.

Алексей Шабулин отмечает, что в настоящее время российские морпехи проводят поисково-разведывательные действия и осуществляют зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них.

— При уничтожении сил противника было захвачено большое количество трофейного оружия и боеприпасов к нему, как советского, так и иностранного производства. Среди них противотанковые комплексы «Джавелин», винтовки «М-16». Также присутствует оружие французского, английского и испанского производства, — сказал журналистам офицер. — В ходе практического выполнения задач мы много чему научились: полностью изучили характер действий и тактику противника, научились просчитывать его маневры. В ходе боев я лично сумел сбить два беспилотных летательных аппарата неприятеля».

Другим соединением, удостоенным титула «Гвардия» стала 126 бригада береговой обороны Черноморского Флота.

У нее сложная история. Соединение было сформировано осенью 1941 года как 126-я стрелковая дивизия. В ходе Великой Отечественной войны она получила наименование «Горловская», была награждена двумя орденами Красного Знамени и орденом Суворова. Свой боевой путь дивизия закончила в окрестностях города Данцига (ныне Гданьск). После окончания войны была передислоцирована в Крым. В дальнейшем наименование соединения несколько раз менялось. В декабре 1989 года дивизия вошла в состав Береговых войск Черноморского Флота. По разделу Черноморского флота ряд частей дивизии отошли в состав вооруженных сил Украины. В 2003 году на основе этих и некоторых других частей была создана 36-я бригада береговой обороны ВМС Украины. В ходе событий Крымской весны 2014 года большая часть личного состава бригады сделала правильный выбор и продолжила свою службу в рядах Вооруженных Сил России. В декабре 2014 года бригада сменила свой номер с 36 на 126. Соединение решает задачи обороны Крымского полуострова и имеет на вооружении разнообразную боевую технику, включая танки Т-72Б3, бронетранспортеры МТЛБ и БТР-82А. Местом дислокации бригады стал поселок Перевальное.

В начале специальной военной операции бригада действовала на Херсонском направлении. Командир отдельной бригады береговой обороны подполковник Андраник Гаспарян вместе с соединением выполнил марш-бросок и взял под контроль мост через реку в Херсонской области. Через эту переправу националисты собирались перебросить подкрепления на восточном направлении. В течение суток бригада отражала превосходящие силы противника и подвергалась авиационным и артиллерийским ударам, однако не допустила прорыва оборонительного рубежа. Было отражено девять атак, уничтожено 23 единицы вражеской бронетехники. Два танкиста бригады — старший лейтенант Антон Старостин и старший сержант Юрий Нимченко — за мужество и героизм, проявленные в ходе сражений с националистами, были удостоены высшей награды страны и стали Героями Российской Федерации.

Дмитрий Болтенков — военный историк

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора