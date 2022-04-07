Украина получит устаревшие версии БМП-1 и Т-72 из Чехии

Чехия направит украинским вооруженным формированиям партию гусеничной бронетехники. Сообщается, что пока речь идет о пяти основных боевых танках Т-72М1 и таком же количестве BVP-1. Последние являются лицензионными копиями выпускавшихся с 1970 по 1979 гг. советских БМП-1.

В Сети появились видеокадры, сделанные на железнодорожной станции города Йиглава. Боевые машины уже погружены на платформы и готовы отправиться в путь.

Уточняется, что неподалеку от этого населенного пункта находится Центр снабжения армии Чехии, поэтому предполагают, что "семьдесят вторые" и "единицы" поступили именно оттуда.

В то же время, по другим источникам, это оружие принадлежит торгующей различным военным имуществом компании Excalibur Army. Всего она должна предоставить ВСУ более четырех десятков танков и БМП.

По мнению военных экспертов, данные поставки должны символизировать поддержку киевского режима странами Североатлантического альянса, а сама ценность этих образцов сомнительна из-за их устарелости. По сути, они будут применены в одном - двух боях.

Конечно, можно предположить, что те же Т-72М1 могут пройти модернизацию на уцелевших пока танкоремонтных заводах во Львове или украинской столице. Например, получат обязательный атрибут применяющихся сейчас танков - динамическую защиту. Но из-за больших потерь, понесенных националистами, вероятнее, что их практически сразу же бросят в бой.

Киев пытался также получить британские танки Challenger 2 и немецкие БМП Marder, но в их поставках пока отказано.

Алексей Брусилов