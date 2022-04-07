Суперминометы "Тюльпан" готовятся громить украинских националистов

Самоходные 240-мм минометы 2С4 "Тюльпан" замечены на улицах Мариуполя. Как предполагается, их задействуют в окончательном разгроме окопавшихся на территории промышленных объектов города нацистских подразделений.

Ранее самыми мощными минометами, применявшимися в ходе специальной операции, были 120-мм 2Б11 комплекса 2С12 "Сани".

По сравнению с ними гусеничные боевые машины имеют гораздо более высокую огневую мощь, ранее проверенную военными конфликтами, в которых им довелось принимать участие. Например, в 80-е годы во время нахождения в Афганистане ограниченного контингента советских войск "Тюльпаны" эффективно работали против различных военных объектов противника. Их, в том числе, использовали в борьбе против принадлежавших антиправительственным формированиям хорошо защищенных укреплений, сооруженных в горных районах.

В этой же горячей точке впервые были опробованы боеприпасы 1К113 "Смельчак". Благодаря лазерному наведению достигалась высокая точность, позволяющая уничтожать выявленные цели, как правило, одной корректируемой миной. Ее масса - 134,2 кг, в том числе взрывчатки - 32 кг. Максимальная дальность стрельбы - 9500 метров.

Применялись также обычные 130-килограммовые фугасные и активно-реактивные мины, весящие 228 кг, способные бить на 19690 метров.

Для самообороны устанавливается 7,62-мм пулемет ПКТ с боекомплектом 1500 патронов.

Боевая масса самой самоходной артиллерийской установки составляет 27 500 кг. Экипаж насчитывает пять военнослужащих.

Мощность двигателя - 520 л.с. Скорость по шоссе - 62 км/ч, по пересеченной местности - 30 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км.

Алексей Моисеев