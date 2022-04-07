Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории за 17 лет

НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Общий объем финансирования подрядных организаций Пентагона, связанных с программой строительства биологических лабораторий по всему миру, превысил 5 миллиардов долларов с 2005 года, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.

"Основными подрядчиками американского военного ведомства, выступают компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", на которые возложено строительство биообъектов, поставка оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Общий объем финансирования подрядных организаций с 2005 года превысил 5 миллиардов долларов", - заявил он.

По его словам, непосредственное участие в реализации программ с участием биолабораторий принимают военное ведомство США, Агентство по международному развитию, Фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие организации.

По его словам, научное кураторство программ осуществляют исследовательские центры, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", а также Эджвудский химико-биологический центр сухопутных войск армии США.