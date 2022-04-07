Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию относительно пленных из России

Киев уведомил Британию, что отказался соблюдать Женевскую конвенцию относительно пленных

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. К российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК", - сказал Мизинцев.

По его словам, западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности.

"Об этом свидетельствует то, что киевский режим еще 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными", - сказал генерал.

Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

"Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов", - заявил Мизинцев.