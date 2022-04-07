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Известия.ru

Профессор МГИМО объяснил безразличие Запада к сведениям о поведении ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gilles Bader

Запад исключил Россию из международного права и полагает, что в отношении этой страны можно делать всё, что угодно, в том числе в отношении пленных солдат, на сведения о пытках которых украинскими националистами закрывают глаза, заявил в беседе с «Известиями» в среду, 6 апреля, профессор МГИМО, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.


«Всё это нарушает Женевские конвенции и международное гуманитарное право. С моей точки зрения ни Украина, ни Запад серьезно на это реагировать не будут, поскольку Запад полностью поддерживает Украину в этом конфликте. Он дал ей абсолютный карт-бланш, поэтому на нарушение гуманитарного права, нарушения прав человека и на жестокости внимание обращаться не будет. К сожалению, сколько бы Россия совершенно справедливо ни говорила бы об этом, ее позиция не будет услышана», — считает он.

Барабанов уверен, что Россию практически вычеркнули из системы международного права и поместили вне закона, поэтому по отношению к ней теперь можно делать всё, что угодно.

«Пункты Женевской конвенции и предусматривают гуманное и достойное обращение с военнопленными. Запрет на принуждение, запрет на жестокость и зверство. Все эти традиционные законы обращения с военнопленными — они нарушены. Нарушены нагло, очевидно и безнаказанно», — заключил профессор.

Ранее, 5 апреля, председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в плену российских военнослужащих. По данным следствия, у одного из погибших военных были связаны руки за спиной. Это свидетельствует о том, что на момент убийства мужчина был в качестве пленного. В результате видеозапись зафиксировала нарушение со стороны украинских военных Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В этот же день экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предложил донести информацию об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными до всего мира, в частности до международной организации Красный Крест.


Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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