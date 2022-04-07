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Российская газета

Росгвардейцы захватили украинскую боевую технику в Харьковской области

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Источник изображения: предоставлено пресс-службой Росгвардии

Спецназовцы Росгвардии в Харьковской области обнаружили склад техники и вооружения ВСУ, который был тщательно замаскирован под базу хранения сельскохозяйственной техники.

В пресс-службе российского ведомства сообщили, что в руки спецназовцев, в частности, попали две бронированные разведывательно-дозорные машины, при этом одна из БРДМ была оборудована установкой ПТУР и снаряжена 15 противотанковыми управляемыми ракетами.

На складе также оказались спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 на базе автомобиля ЗИЛ, 10 коробов к зенитной установке со снаряженными лентами, 17 цинков с патронами различного калибра и документация ВСУ с координатами предполагаемых целей.


Михаил Фалалеев

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Компании
Росгвардия
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