Росгвардейцы захватили украинскую боевую технику в Харьковской области

Спецназовцы Росгвардии в Харьковской области обнаружили склад техники и вооружения ВСУ, который был тщательно замаскирован под базу хранения сельскохозяйственной техники.

В пресс-службе российского ведомства сообщили, что в руки спецназовцев, в частности, попали две бронированные разведывательно-дозорные машины, при этом одна из БРДМ была оборудована установкой ПТУР и снаряжена 15 противотанковыми управляемыми ракетами.

На складе также оказались спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 на базе автомобиля ЗИЛ, 10 коробов к зенитной установке со снаряженными лентами, 17 цинков с патронами различного калибра и документация ВСУ с координатами предполагаемых целей.

Михаил Фалалеев