The Independent: на Западе испугались российского "Кинжала"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На западные страны произвело сильное впечатление применение Россией новейшей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает The Independent.

Как считает издание, именно "Кинжал" побудил Австралию, Великобританию и США расширить свой военный пакт для сотрудничества в разработке гиперзвукового оружия.

Считается, что российские гиперзвуковые ракеты представляют собой оружие следующего поколения, поскольку они могут двигаться с исключительно высокими скоростями — до десяти раз превышающими скорость звука, что составляет около 8000 миль в час, пишет The Independent.

Военные эксперты не раз отмечали скорость и маневренность "Кинжала", что делает его практически неуловимым. Кинжалы могут поражать цели на расстоянии до 1250 миль.

"Истинная ценность российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" заключается в способности внушать ужас", — сказал военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков сообщил о применении гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.