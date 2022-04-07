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ЦАМТО

Lockheed Martin получила крупный заказ на поставку РЛС AN/TPQ-53

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AN/TPQ-53(V)
Американская радиолокационная станция обнаружения артиллерийских позиций Lockheed Martin AN/TPQ-53(V).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 6 апреля. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с корпорацией Lockheed Martin соглашения о серийном производстве РЛС артиллерийской разведки AN/TPQ-53 (Q-53).

Стоимость заказа составила 3,268 млрд. долл. Контракт также включает поставку связанных запасных частей и услуг, развертывание в различных странах в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Объемы закупок, стоимость и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Как ожидается, поставки будут завершены к 30 марта 2027 года.

Как сообщал ЦАМТО, РЛС AN/TPQ-53 предназначена для обнаружения, классификации, сопровождения и определения в сложных условиях местоположения огневых позиций противника, включая минометы, артиллерийские орудия и ракетные установки. Она представляет собой мобильную твердотельную РЛС с фазированной решеткой с электронным сканированием, размещенную на шасси пятитонного грузового автомобиля. Станция может работать в режиме обзора в секторе 360 град. или 90 град.

РЛС AN/TPQ-53 функционирует в S-диапазоне частот (2 ГГц – 4 ГГц) и позволяет в режиме сканирования заданного сектора обнаруживать позиции артиллерии на дальностях до 34 км, минометов – до 20 км, ракетных систем – до 60 км.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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