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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ предложило привлечь к расследованию в Буче международных правозащитников

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Украинские военные в городе Буче
Украинские военные в городе Буче.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России призвало привлечь международные правозащитные организации для расследования событий в пригороде Киева Буче.

"Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он назвал события в Буче провокацией.

"Циничная провокация украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу", - сказал Мизинцев.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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