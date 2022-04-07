Минобороны РФ предложило привлечь к расследованию в Буче международных правозащитников

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России призвало привлечь международные правозащитные организации для расследования событий в пригороде Киева Буче.

"Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он назвал события в Буче провокацией.

"Циничная провокация украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу", - сказал Мизинцев.