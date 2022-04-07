США и Израиль одобрили приобретение Германией системы ПРО "Эрроу-3"

ЦАМТО, 6 апреля. США и Израиль одобрили приобретение Германией израильской системы ПРО "Эрроу-3" (Arrow 3 или Hetz 3).

Как напоминает The Jerusalem Post, в начале апреля 2022 года Германия объявила о своей заинтересованности в приобретении комплекса ПРО израильского производства для защиты от современных воздушных угроз, включая (в основном) российские ракеты "Искандер", базирующиеся в Калининграде.

Известно, что в прошлом месяце немецкие законодатели настаивали на закупке Берлином израильской системы "Железный купол". Тем не менее, 4 апреля командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц заявил The Jerusalem Post, что "Эрроу-3" "является наиболее подходящей системой для борьбы с современными угрозами".

По его словам, "Железный купол" используется как система для ПВО/ПРО ближнего действия. У Германии есть собственная мощная промышленность, и соответствующие системы могут быть приобретены у национального производителя. В качестве высотной системы ПВО дальнего действия используются американские "Пэтриот", которые будут модернизированы. При этом для поражения баллистических целей на высотах свыше 15 км и далее в экзосфере рассматривается возможность покупки израильских комплексов "Эрроу-3".

"Покупка системы, которую лоббировал канцлер Олаф Шольц, начинается с одобрения Израиля и США, которое мы теперь получили, – заявил И.Герхарц. – Далее предстоят переговоры о деталях предполагаемой сделки".

По данным немецкой газеты Bild am Sonntag, закупка системы "Эрроу-3", которая все еще находится в стадии разработки, обойдется бюджету Германии в сумму не менее 2 млрд. евро. В статье говорится, что комплекс будет введен в эксплуатацию, ориентировочно, к 2025 году. Радиолокационные станции EL/M-2080 "Грин Пайн" (Green Pine) планируется установить в трех местах в Германии, откуда данные будут отправляться в Объединенный центр воздушных операций ВВС НАТО в Удеме (Германия).

Arrow 3 или Hetz 3 – заатмосферная противоракета, совместно финансируемая, разрабатываемая и производимая Израилем и США. Проект совместно управляется Агентством противоракетной обороны США и Организацией противоракетной обороны в Управлении оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля.

Основным подрядчиком по интеграции и разработке системы является подразделение MALAM компании Israel Aerospace Industries (IAI), которое отвечает за РЛС; подразделение Elbit Systems Elisra, разработавшее системы управления огнем; а также IAI TAMAM, Israel Military Industries и Rafael Advanced Defense Systems, которые совместно разработали ракету-перехватчик. Главным партнером с американской стороны является компания Boeing.

"Эрроу-3" – это высокоманевренная система, предназначенная для обеспечения ПРО, и обеспечивающая перехват баллистических ракет, находящихся за пределами атмосферы Земли. "Эрроу-3" является ракетой-перехватчиком кинетического действия (в "Эрроу-2" используется неконтактная боеголовка).

Ожидается, что батарея "Эрроу-3" сможет перехватывать более пяти баллистических ракет при их залповом пуске в течение 30 сек. Причем противоракета может быть запущена до окончательного вычисления траектории полета цели. Как сообщается, комплекс способен уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты на максимальной дальности 2400 км и максимальной высоте 100 км.