Шойгу назвал Жириновского незаурядным человеком, талантливым и бескомпромиссным политиком

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС. - Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"С прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского. Ушел из жизни незаурядный человек, талантливый, яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов. Владимир Вольфович был высочайшим профессионалом, его уважали как соратники, так и оппоненты, ценили за компетентность, твердость характера и убеждений", - говорится в заявлении Шойгу, распространенном в среду Министерством обороны РФ.

Глава оборонного ведомства России отметил, что Жириновский навсегда останется в памяти тех, кто знал его лично и работал с ним, истинным патриотом своей страны.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем коллегам, друзьям, родным и близким Владимира Вольфовича. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты", - написал министр обороны России.