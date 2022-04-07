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Интерфакс-АВН

Шойгу назвал Жириновского незаурядным человеком, талантливым и бескомпромиссным политиком

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС. - Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"С прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского. Ушел из жизни незаурядный человек, талантливый, яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов. Владимир Вольфович был высочайшим профессионалом, его уважали как соратники, так и оппоненты, ценили за компетентность, твердость характера и убеждений", - говорится в заявлении Шойгу, распространенном в среду Министерством обороны РФ.

Глава оборонного ведомства России отметил, что Жириновский навсегда останется в памяти тех, кто знал его лично и работал с ним, истинным патриотом своей страны.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем коллегам, друзьям, родным и близким Владимира Вольфовича. Искренне разделяю тяжесть невосполнимой утраты", - написал министр обороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Жириновский Владимир
Шойгу Сергей
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