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Военное обозрение

Словакия допускает проведение ремонта разбитой военной техники ВСУ на своих предприятиях

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Источник изображения: topwar.ru

Словакия допускает проведение ремонта на собственных предприятиях украинской военной техники, разбитой в ходе военных действий. Как заявил министр обороны страны Ярослав Надь, Украина уже направила соответствующий запрос.

Российские войска, проводящие спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, планомерно выбивают тяжелую бронетехнику, а также полевую и реактивную артиллерию украинской армии. Одновременно наносятся удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, на которых производился выпуск или ремонт военной техники.

На сегодняшний день Украина лишена возможности самостоятельно производить ремонт и восстановление танков, БМП-БТР и остального вооружения, поскольку просто негде. Поставки старой советской бронетехники не спасут ВСУ, поскольку ее мало и она старая, а это ключевое слово.

В такой ситуации у Киева один выход - отправлять бронетехнику на ремонт в соседние страны, одной из которых может стать Словакия. И, судя по заявлению словацкого министра обороны, такой момент наступил, киевский режим уже послал запрос в Братиславу. По словам Ярослава Надя, Словакия может осуществлять такой ремонт, но только на коммерческой основе, а не за "спасибо", но окончательное решение не принято.

К нам обратились из Украины, могли бы наши предприятия ремонтировать поврежденную украинскую технику. Это означает, что поврежденная техника к нам пришла бы, мы ее отремонтировали и техника вернулась бы на Украину. Этот вопрос находится в стадии переговоров, окончательное решение еще не принято

- заявил министр.

Ранее Словакия выразила согласие на передачу Киеву имеющегося в наличии советского ЗРК С-300, но только в обмен на аналогичную систему западного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Украина
Продукция
С-300
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