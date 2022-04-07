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Российская газета

Базу подводных лодок на Камчатке спрятали за час

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Источник изображения: Кирилл Брага/РИА Новости

В ходе планового занятия специалисты радиохимической и бактериологической защиты Тихоокеанского флота спрятали под аэрозольной защитой пункт базирования подводных лодок ТОФ в бухте Крашенинникова.

- В ходе учения было использовано около 4500 литров аэрозольной смеси. Она маскирует объекты в оптическом и инфракрасном диапазонах, - рассказали в Минобороны России.

Волшебную смесь распылили над рейдом и пирсовой зоной пять машин ТДА-3, недавно полученных флотскими подразделениями РХБЗ. После прибытия на место специалисты произвели расчеты, рассчитали места расстановки машин, затем запустили установки и за час покрыли обширную территорию густым туманом, сбивающим с прицела высокоточное оружие.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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