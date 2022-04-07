Базу подводных лодок на Камчатке спрятали за час

В ходе планового занятия специалисты радиохимической и бактериологической защиты Тихоокеанского флота спрятали под аэрозольной защитой пункт базирования подводных лодок ТОФ в бухте Крашенинникова.

- В ходе учения было использовано около 4500 литров аэрозольной смеси. Она маскирует объекты в оптическом и инфракрасном диапазонах, - рассказали в Минобороны России.

Волшебную смесь распылили над рейдом и пирсовой зоной пять машин ТДА-3, недавно полученных флотскими подразделениями РХБЗ. После прибытия на место специалисты произвели расчеты, рассчитали места расстановки машин, затем запустили установки и за час покрыли обширную территорию густым туманом, сбивающим с прицела высокоточное оружие.

Антон Валагин