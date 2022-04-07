В США оценили российский «ракетный грузовик»

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 позволяет России следить за Военно-морским флотом (ВМС) США. Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд оценил возможности самолета, который назвали «ракетным грузовиком».

Отмечается, что Ту-22М3, которые в 2021 году перебросили в Сирию, могут выполнять задачи в небе над Средиземным морем. Также дальние бомбардировщики позволят следить за кораблями ВМС США и укрепить российское влияние на Ближнем Востоке.

Самолет Ту-22М3 получил двигатели НК-25 с электронной системой управления. Также он отличается от Ту-22М переработанным фюзеляжем. Ту-22М3 может одновременно нести бомбы и ракеты. Модернизированный самолет приняли на вооружение в 1989 году.

В публикации отмечают, что в 2017 году первый полет совершил усовершенствованный бомбардировщик Ту-22М3М, который может нести крылатые ракеты Х-32.

В феврале Министерство обороны России опубликовало снимки бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии. Авторы Telegram-канала bmpd предположили, что самолеты оснащены ракетой Х-32.

Ранее в том же месяце в оборонном ведомстве сообщили о переброске двух бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирию. Самолеты перебазировали для участия в учениях.