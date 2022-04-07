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WarSpot

Польша купила 250 танков Abrams

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Источник изображения: warspot.ru

Польша подтвердила своё стремление вооружить свою армию самыми современными американскими танками. Вчера, 5 апреля, информационное агентство Reuters сообщило о том, что контракт на покупку боевых машин подписан.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что стоимость сделки составила около $4,75 млрд. Поставки будет осуществлены в сжатые сроки, первые танки прибудут в Польшу уже до конца года.

Танки Abrams

Источник изображения: thedefensepost.com

«Среди прочего танки Abrams M1A2 SEPv3 будут иметь системы, позволяющие взаимодействовать с пусковыми установками HIMARS и самолётами F-35. Танки также будут иметь возможность использовать программируемые боеприпасы», — сообщили в пресс-службе Минобороны Польши.

В рамках последнего пополнения своего танкового парка в 2002 году Польша получила 128 танков Leopard 2A4 из запасов бундесвера. В 2013 году Минобороны подписало сделку на приобретение ещё 119 подержанных A4 и A5 у Германии. Также Польша располагает обширным парком танков Т-72 и его модернизированной версии РТ-91 Twardy.

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Страны
Германия
Польша
США
Продукция
F-35
HIMARS
Leopard-2
M1 Abrams
PT-91
Т-72
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