Показаны предварительные последствия ракетного удара по топливному хранилищу в Днепропетровской области

Источник изображения: topwar.ru

Появились кадры с предварительными последствиями ракетного удара, нанесённого по объекту топливно-энергетического комплекса Украины в Днепропетровской области. Речь идёт о топливном терминале, который находился на территории Новомосковского района Днепропетровщины. ВС РФ нанесли точечные удары ракетным вооружением, полностью ликвидировав запасы нефтепродуктов, которые использовались для нужд ВСУ и националистических вооружённых формирований.

Резервуары долгое время выгорали, причём украинские пожарные не имели возможности подойти на близкое расстояние для начала тушения пожара. Через некоторое время к борьбе с пламенем всё же приступили.

Как сообщают очевидцы, в ночное время взрывы были слышны за многие километры, как за десятки километров можно было видеть зарево от вспыхнувшего пожара.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что, несмотря на призывы не публиковать последствия ударов по объектам на Украине, эти самые последствия публикует украинская ГС ЧС по Днепропетровской области.

Источник изображения: topwar.ru

По некоторым данным, уничтожен топливный запас, который использовался вооружёнными украинскими формированиями. Среди уничтоженного - авиационное топливо, которое применялось для заправки вертолётов.