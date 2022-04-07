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Военное обозрение

ВМС Индии испытают американские F/А-18E Super Hornet в качестве палубных истребителей для авианосца Vikrant

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Источник изображения: topwar.ru

Индия никак не определится с составом авиакрыла первого самостоятельно построенного авианосца "Викрант". Как сообщает газета Hindustan Time, командование ВМС Индии приняло решение попробовать в качестве палубных истребителей для авианосца американские F/А-18E Super Hornet.

По данным издания, индийские ВМС запросили у США два истребителя F/А-18E Super Hornet для проведения серии испытаний и заявка была удовлетворена. В мае два самолета прибудут на испытательный полигон ВМС Индии на авиабазе Ханса в штате Гоа. Предположительно испытательные полеты начнутся 21 мая.

Отметим, что американцы заранее знали об интересе индийцев к палубным истребителям F/А-18E Super Hornet, поэтому еще в конце 2020 года испытали их взлетом с трамплина. Испытания проводились на наземном трамплине, построенном на территории авиабазы ВМС США Патаксент Ривер (Naval Air Station Patuxent River) в штате Мэриленд.

Все дело в том, что F/А-18E Super Hornet разрабатывался для взлета с обычных наземных аэродромов или с палубы авианосца с помощью катапульты. Возможность укороченного взлета с помощью трамплина не предусматривалась, так как на вооружении ВМС США стоят авианосцы, классифицируемые как CATOBAR, индийские относятся к классу STOBAR.

CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery) – самолет взлетает с помощью катапульты, а посадка осуществляется с использованием аэрофинишера. STOBAR (Short Take Off But Arrested Landing) взлет осуществляется с укороченным разбегом при помощи трамплина, посадка происходит на аэрофинишер.

Кстати, не факт, что именно американский F/А-18E Super Hornet выберут индийцы, в списке еще французский истребитель Rafale-Maritime (Rafale-M), уже испытанный взлетом с трамплина, а также проверенные временем и индийскими ВМС российские палубные истребители МиГ-29К/КУБ.

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Страны
Индия
США
Продукция
Rafale
Super Hornet
МиГ-29К
Проекты
2020-й год
Авианосец
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