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Американский генерал предупредил об угрозе большой войны

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Председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединённого комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Высокопоставленный генерал: вероятность "серьезного международного конфликта" возрастает (CNN, США)

Мир, основанный на "правилах США", становится все более нестабильным, заявил генерал США на слушаниях в конгрессе. Пентагон собирается усилить противостояние России в Европе.

Высокопоставленный военный офицер США, выступая перед законодателям во вторник, заявил, что мир становится все более нестабильным и "вероятность значительного международного конфликта не уменьшается, а возрастает".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Mark Milley) и министр обороны Ллойд Остин (Lloyd Austin) представили доклады на заседании комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, выступив на слушаниях в конгрессе впервые после начала специальной военной операции России на Украине. Два представителя руководства Пентагона заявили, что угрозы со стороны России и Китая остаются значительными, при этом они поддержали подход США к спецоперации и осуществляемые Соединенными Штатами поставки оружия на Украину.

Милли заявил, что спецоперация, которую Россия проводит на Украине, является "величайшей угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всей планеты" за 42 года его службы в вооруженных силах США. Но он добавил, что "отрадно" видеть, как мир сплотился вокруг Украины.

"Российская специальная военная операция на Украине угрожает подорвать не только европейский мир и стабильность, но и глобальный мир и стабильность, в защиту которых так настойчиво боролись мои родители и целое поколение американцев", — заявил Милли.

"Сейчас мы противостоим двум мировым державам, Китаю и России, каждая из которых обладает значительным военным потенциалом, и которые намерены коренным образом изменить существующий мировой порядок, основанный на правилах, — добавил Милли. — Мы вступаем в мир, который становится все более нестабильным, и вероятность возникновения серьезных международных конфликтов не уменьшается, а возрастает".

Законодатели из числа представителей обеих партий с особым вниманием заслушали доклад об оружии, которое поставляется Украине, задавая вопросы о том, можно ли предпринять дополнительные меры, поскольку Украина по-прежнему просит увеличить поставки вооружений.

"Один из самых важных вопросов, которые у нас возникнут в этом комитете, звучит так: „Как мы можем увеличить помощь?”, — заявил в начале слушаний председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит (Adam Smith), демократ от штата Вашингтон. — Как мы можем убедиться, что делаем абсолютно все, что в наших силах, чтобы им помочь?".

Член Палаты представителей от штата Алабама Майк Роджерс (Mike Rogers), главный республиканец комитета, заявил, что поддержит создание Соединенными Штатами постоянных баз в восточных странах НАТО, таких как Польша и страны Балтии, с целью сдерживания России. Милли заявил, что поддержит создание постоянных баз, но добавил, что, по его мнению, американские войска должны находиться на этих базах на ротационной основе, чтобы обеспечить сдерживающий фактор, не неся расходов на переезд семей, создание школ и не предпринимая других мер, необходимых при создании постоянной базы США за границей.

"Я верю, что многие наши европейские союзники, особенно такие, как в странах Балтии, в Польше, Румынии или где-либо еще, очень хотят создать постоянные базы, — заявил Милли. — Они их построят, они заплатят за них и так далее, чтобы мы могли находиться там на ротационной основе. Таким образом вы получаете эффект постоянного присутствия сил, но на самом деле отдельные солдаты, моряки, летчики или морские пехотинцы не находятся там постоянно в течение 2-3 лет".

По словам Ллойда Остина, альянс пока обсуждает вопрос о том, как ему следует усилить свое постоянное присутствие в Восточной Европе. "Если НАТО сочтет целесообразным изменить свое присутствие, то, конечно, мы примем в этом участие", — заявил Остин.

Некоторые республиканцы задали Милли и Остину вопросы относительно неудачных попыток США удержать президента России Владимира Путина от проведения специальной военной операции на Украине. Милли ответил, что, по его мнению, Путина нельзя было удержать за исключением случая, если бы американские войска присутствовали на Украине. Но если бы такой сценарий был предложен, он его не посоветовал бы.

"Откровенно говоря, если не считать ввода американских вооруженных сил непосредственно на Украину, я не уверен, что его можно было сдержать. Это было его давней целью, которая существует уже много лет, — сказал Милли. — Я считаю, что идея сдерживания Путина от проведения спецоперации на Украине, сдерживания его Соединенными Штатами, потребовала бы обязательств и решимости вооруженных сил США, и я думаю, что это привело бы к возникновению опасности вооруженного конфликта с Россией, чего я бы, конечно, не советовал".

Милли отметил, что санкции "практически никогда не сдерживали агрессию", но при этом сказал, что они заставляют Россию платить высокую цену за неё.

"Цель санкций состоит в том, чтобы заставить его дорого заплатить в случае начала спецоперации, эти значительные издержки, санкции в сочетании с экспортным контролем прямо сейчас оказывают сокрушительное влияние на российскую экономику", — заявил он.

Позже Остин добавил, что если бы США "ввели войска на Украину для борьбы с Путиным, это было бы совсем другое дело".

"Но мы приняли решение, что не будем этого делать, и мы приняли решение с благими намерениями, у нас на то были веские основания, и я поддерживаю эти решения", — сказал Остин. Он добавил, что не хочет строить предположения о том, какие выводы могут сделать китайские лидеры в отношении Тайваня на основании того, что произошло на Украине.

В ответ на несколько вопросов республиканцев, которых интересовало, следует ли увольнять военнослужащих за отказ от вакцинации, когда число призывников в армию сократилось, Милли поддержал политику вооруженных сил США, требующую, чтобы военнослужащим делали прививки от Covid-19.

Милли отметил, что при поступлении в армию военнослужащие должны сделать многочисленные прививки, такие как прививка против сибирской язвы, и сказал, что вакцина против Covid-19 способствовала повышению боеготовности вооруженных сил.

В ходе слушаний возник напряженный момент, когда Остин поспорил с членом Палаты представителей Мэттом Гетцем (Matt Gaetz) после того, как республиканец из Флориды обвинил Пентагон в том, что тот слишком сосредоточен не на обороне, а на идеологических вопросах "вокизма" — социального равенства и справедливости.

Остин обвинил Гетца в том, что тот, по-видимому, "испытывает неловкость за свою страну", ставя под сомнение возможности вооруженных сил США, и двое мужчин несколько раз кричали друг на друга.

Гетц обвинил Пентагон в том, что тот "ошибся", предсказав в прошлом году, что Россия захватит Украину за несколько дней, и что талибы* не возьмут под контроль Афганистан. "Вы полностью проигнорировали эти призывы, и, возможно, мы справились бы с ними лучше, если бы на самом деле Национальный университет обороны немного больше работал над стратегией и немного меньше над вопросами вокизма", — сказал Гетц.

"Приходило ли вам в голову, что Россия захватила Украину не из-за того, что сделали мы и что сделали наши союзники? — спросил Остин. — Вы вообще когда-нибудь об этом думали?"

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* талибы – участники движения "Талибан", признанного в России террористической организацией (прим. ИноСМИ)

Авторы: Джереми Херб (Jeremy Herb), Элли Кауфман (Ellie Kaufman)

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Румыния
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Путин Владимир
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1 комментарий
№1
07.04.2022 04:49
Сволочи. Проблема России в том, что у неё нет стратегической инициативы. Инициаторами всех событий являются страны НАТО. То, что они напали на нас со стороны Украины, а не мы инициировали эту войну - факт, они и командуют ВСУ. Мы действительно как русский медведь не проводим свою политику, а только реагируем на внешние угрозы. Сейчас, пока украинская шавка держит русского медведя за яйца, не удивительно будет, если НАТО совершит провокацию в другом месте в зоне ответственности России и мы опять будем вынуждены реагировать.
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