Производство медтехники "Швабе" базируется на российских технологиях

Вопросы импортозамещения в сфере производства медицинской техники обсуждены на конференции в Московской торгово-промышленной палате

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Представители холдинга "Швабе" приняли участие в прошедшей в Московской торгово-промышленной палате конференции "Импортозамещение медоборудования. Коммуникация рынка, заказчик-поставщик", где поделились опытом разработки и производства качественной медицинской техники отечественного производства.

"Сегодня "Швабе" выступает ее производителем и поставщиком, комплексно оснащая больницы и перинатальные центры. В том числе и те, что построены по госпрограмме Минздрава России в 30 субъектах страны. На долю холдинга приходится треть всего объема неонатальной техники, выпускаемой в РФ", - отмечалось в выступлении на конференции директора департамента развития продаж и сервиса гражданской продукции холдинга "Швабе" Сергея Кириллова, сказано в сообщении, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, другим важным шагом в импортонезависимости, на который обратил внимание спикер, стал профильный консорциум "Медицинская техника", образованный в 2020 году при поддержке Минпромторга России. "Швабе" вошел в состав его учредителей.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора "Швабе" по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергея Дмитроченко, который отметил, что основная задача консорциума заключается в научно-технологическом развитии медицинской промышленности. "В результате совместно с партнерами планируем создать достаточный для покрытия потребностей системы здравоохранения объем отечественных решений", - сказал он.