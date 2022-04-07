Войти
Интерфакс-АВН

Производство медтехники "Швабе" базируется на российских технологиях

459
0
+2
Фото: «Швабе»
Фото: «Швабе».

Вопросы импортозамещения в сфере производства медицинской техники обсуждены на конференции в Московской торгово-промышленной палате

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Представители холдинга "Швабе" приняли участие в прошедшей в Московской торгово-промышленной палате конференции "Импортозамещение медоборудования. Коммуникация рынка, заказчик-поставщик", где поделились опытом разработки и производства качественной медицинской техники отечественного производства.

"Сегодня "Швабе" выступает ее производителем и поставщиком, комплексно оснащая больницы и перинатальные центры. В том числе и те, что построены по госпрограмме Минздрава России в 30 субъектах страны. На долю холдинга приходится треть всего объема неонатальной техники, выпускаемой в РФ", - отмечалось в выступлении на конференции директора департамента развития продаж и сервиса гражданской продукции холдинга "Швабе" Сергея Кириллова, сказано в сообщении, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, другим важным шагом в импортонезависимости, на который обратил внимание спикер, стал профильный консорциум "Медицинская техника", образованный в 2020 году при поддержке Минпромторга России. "Швабе" вошел в состав его учредителей.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора "Швабе" по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергея Дмитроченко, который отметил, что основная задача консорциума заключается в научно-технологическом развитии медицинской промышленности. "В результате совместно с партнерами планируем создать достаточный для покрытия потребностей системы здравоохранения объем отечественных решений", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
Медицина
Похожие новости
31.10.2018
"Не может быть на десять самолетов заказано десять ракет"
19.10.2018
Санкционный режим: почему власти предложили освободить ВПК от дивидендов
21.03.2018
Бьемся в конверсиях
19.07.2017
Первый замгендиректора КРЭТ: решили все вопросы замещения украинской продукции
30.04.2014
Ростех создал холдинг в области автоматизированных систем управления и связи
22.01.2014
Минпромторг сократил расходы на высокие технологии
04.03.2011
Об основных аспектах влияния реформирования и развития ОПК на обеспечение национальной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 10:53
  • 22204
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:36
  • 14
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:25
  • 4
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 18:14
  • 107
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 06.04 17:09
  • 63
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части