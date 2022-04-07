Северное командование армии США запросило дополнительное финансирование на защиту от крылатых ракет

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Каждый год руководители подразделений Министерства обороны США и представители командования направляют в Конгресс запросы на выделение финансирования. В этот раз Северное командование ВС США запросило деньги на разработку и внедрение средств защиты от крылатых ракет. Генерал Глен Ванхерк, командующий Северным командованием ВС США, в этот раз подал запрос на 50,8 млн долларов.

Напомним, что Северное командование ВС США отвечает за оборону территории самих Соединенных Штатов, включая Аляску, а также за контроль Канады, Мексики, островов Карибского бассейна и морей, омывающих США, в непосредственной близости от побережья. Его командующий является и ответственным за взаимодействие с соседними странами, Канадой и Мексикой, лицом.

По мнению Северного командования, необходимо разработать средства перехвата крылатых ракет, что значительно повысит защищенность американских объектов перед угрозами ракетных ударов со стороны противника. Генерал Ванхерк не скрывает, что средства защиты от крылатых ракет будут разрабатываться, прежде всего, с учетом российской военной угрозы.

Для обеспечения эффективной защиты от угрозы крылатых ракет необходимо сконструировать сеть датчиков, которые будут отслеживать и идентифицировать маловысотные цели, приближающиеся к критически важной инфраструктуре.

Как отметил вице-адмирал Джон Хилл, занимающий пост директора MDA по противоракетной обороне США, главная задача сейчас заключается в том, чтобы определить особенности и варианты технической архитектуры будущей защиты от крылатых ракет. В 2022 г. MDA запросило 14 миллионов долларов на разработки. Затем было запрошено еще 27 млн долларов на изучение возможностей датчика управления огнем. Северное командование ВС США включило в свой список запросов те же задачи.

Кроме того, NORTHCOM запрашивает дополнительно 135 миллионов долларов. В том числе, 29,8 млн долларов планируется израсходовать на информационное доминирование, оптимизацию возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения в объединенном операционном центре NORAD и NORTHCOM.

Более 50 млн долларов запланированы на совершенствование радаров дальнего действия на Аляске. Еще 49,3 млн долларов потребуется за замену инфраструктуры в горном комплексе Шайенн. Там сейчас используются два старых генератора 1960-х годов, а также устаревшая аккумуляторная система бесперебойного питания.

Многое будет зависеть, конечно, от позиции Конгресса. Но учитывая текущую мировую ситуацию, конгрессмены с очень большой долей вероятности поддержат запросы военных.