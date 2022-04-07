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Российская газета

Эффектный проход Су-34 над Донбассом попал на видео

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Источник изображения: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Проход истребителя-бомбардировщика Су-34 на малой высоте над Донбассом показали на видео.



В Сети выложили видео эффектного прохода истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России на малой высоте над одним из населенных пунктов Донбасса. Судя по тому, что самолет отбросил тепловые ловушки, это зона боевых действий. Отстреливая ложные цели, экипаж защищает себя от атак ПЗРК.

Многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 поколения 4++ был принят на вооружение в 2014 году. Предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средств ПВО.

Самолет оснащен многофункциональным бортовым авиационным комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибины". Он защищает Су-34 от атак ПВО при помощи радиопеленгации сигнала, которым РЛС противника зондирует небо. Система РЭБ искажает полученные параметры, затрудняет измерение расстояния до самолета.


Олег Корякин (Казань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
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