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Российская газета

WSJ: Сокращение состава ослабит флот США

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Источник изображения: Patrick Reilly/ wikimedia.org

Власти США в следующем году планируют вывести из состава американских ВМС 24 корабля и построить девять новых. Как считают эксперты, снижение численности кораблей ослабит Военно-морские силы.

Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на The Wall Street Journal. Эксперты уверены, что сокращать численность кораблей опасно, особенно сейчас, когда Китай постоянно наращивает свой флот. По оценкам ВМС США, в 2027 году американский флот сократится до 280 кораблей. А чтобы противостоять такому противнику как Китай, надо примерно 350 кораблей и еще 150 беспилотных или "малоэкипажных". В итоге их необходимо до полутысячи.

Издание отмечает: причина в том, что у ВМС США нет ресурсов для расширения своего флота и для поддержания стоящих на вооружении кораблей. Кстати, некоторые из них уже не готовы к настоящему бою. А предложение руководства ВМС по выведению из эксплуатации два десятка кораблей ради экономии 3,6 миллиарда долларов в течение пяти лет - ничтожной доли бюджета флота, свидетельствует о том, что у ВМС нет не только денег, но и стратегии.


Светлана Цыганкова

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Страны
Китай
США
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