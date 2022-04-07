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РИА Новости

СМИ: НАТО использует авиацию на восточном фланге для сбора разведданных

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Разведчик США RC-135
Разведчик США RC-135.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Technical Sergeant Michael Boquette

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. НАТО активно использует авиацию на восточном фланге альянса на границе с Россией, Белоруссией и Украиной для сбора разведданных, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, "около 100 самолетов НАТО" задействованы каждый день в разведдеятельности в рамках расширения присутствия альянса на востоке Европы с начала спецоперации РФ на Украине.

Согласно НАТО, она не делится разведданными с Киевом, но страны-члены могут в одностороннем порядке принимать решения о передаче ему информации. Газета со ссылкой на американских чиновников отмечает, что США делятся данными с Украиной, но не предоставляют сведения, которые позволили бы украинской стороне "нападать в режиме реального времени" на российские цели.

НАТО параллельно с активизацией операций ВВС расширило развертывание сил на воде и на суше в регионе. По информации издания, на восточном фланге теперь находятся 40 тысяч военнослужащих, в Северном море и в восточной части Средиземного моря размещены ударные группы ВМС.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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