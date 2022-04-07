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РИА Новости

ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине

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Уничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Андроник

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость.

"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", - отмечают в Минобороны.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
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Минoбороны РФ
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