ВС России уничтожили ракетами "Оникс" военные объекты на Украине

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ залпом двух сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", размещенного в Крыму, уничтожили военные объекты Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видео пуска, в котором демонстрируется последовательный старт через минимальный промежуток времени двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса "Бастион". На кадрах ракеты выстреливаются вертикально вверх, потом на небольшой высоте резко разворачиваются и улетают в даль, быстро набирая скорость.

"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", - отмечают в Минобороны.